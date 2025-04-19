Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Японский секрет похудения без диет — всё дело в процентах
Минус два размера за минуту: никакого фотошопа, только стиль
Германия на грани массовых увольнений — треть компаний готова к сокращениям
Мне как мужчине этого хочется: Чумаков удивил новым откровением о Ковальчук — что он думает о её карьере?
Включился зелёный — и вы потеряли права: один манёвр, который обойдётся дорого
Как покрасить яйца так, чтобы они стали украшением стола — лучшие способы в 2025 году
Один горшок — шесть специй: как создать волшебный сад пряностей прямо на вашем подоконнике
Менять или терпеть: что скрывают устаревшие мансардные окна
Тигр в халате: как справиться с котом, который решил править домом

Ресторан Прага и другие мифы московского гламура 70-х

2:55
Еда

Где шубы скользили по паркету, под столами решались дела, а официанты знали больше, чем газеты. Добро пожаловать в параллельную реальность позднего СССР — с блеском, духами "Красная Москва" и холодцом под хрустальным светом.

Ресторан Прага
Фото: commons.wikimedia.org by Kemal KOZBAEV, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ресторан Прага

Пока страна строила светлое будущее и стояла в очередях за колбасой, в самом центре Москвы жила другая жизнь. Суетливая, насыщенная, немного театральная. Рестораны вроде "Праги", "Националя" или "Метрополя" были не просто местами, где ели — там демонстрировали статус, ловили связи и строили легенды.

Ресторан "Прага": где мечты подавали с осетриной

Один из самых мифических ресторанов СССР. Туда попасть — всё равно что улететь в космос. Белые скатерти, официанты в перчатках, осетрина с хреном и фирменное пражское пирожное.

В "Праге" ели министры, артисты, дипломаты — и те, кто умел "решать вопросы". Стол нужно было бронировать за месяц. Или иметь нужный пропуск. Или знакомого. Или всё сразу.

Блюда как символы эпохи

Меню гламурных ресторанов отличалось от столовки как золото от алюминия. Фирменные блюда вроде "Язык с трюфелями", "Телячьи медальоны в коньяке", или любимый "Стейк по-королевски" — это было не про вкус, а про статус.

И, конечно, шашлык в гранёном бокале под соусом "наршараб", при свечах — даже если на улице февраль.

Гламур по-советски

Женщины в лакированных туфлях, в нарядах из Югославии. Мужчины в костюмах из Венгрии, с часами "Полёт" и аккуратно уложенными усами. Музыка — живая, скрипка и рояль, порой — саксофон.
За столами не просто пили и ели — договаривались, знакомились, делили сферы влияния.

Остальные легенды: "Арагви", "Метрополь", "Националь"

  • "Арагви" — грузинский шик с настоящим вином и хачапури по-царски.
  • "Метрополь" — дворцовый стиль, где интерьер затмевал еду.
  • "Националь" — микс политического и культурного истеблишмента. Там встречались актёры и партийцы, иногда в одних и тех же лицах.

Слухи, легенды и сказки

Про рестораны рассказывали как про кино: "В "Праге" сегодня Шукшин пил с министром", "А ты знаешь, что в "Арагви" повар — из самого Тбилиси?".

Эти места обрастали слухами и историями, как дерево мхом. И в этом был особый миф московской роскоши.

Рестораны вроде "Праги" были советским "запретным плодом". Немного капитализма внутри социализма. Там пахло духами, политикой, коньяком и мечтами о другой жизни. И пусть в очереди за курицей стояли все, но за столами элитных ресторанов СССР решалась своя, параллельная судьба страны.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Миф о ежедневном душевом очищении с мылом: пора расставить всё по местам
Красота и стиль
Миф о ежедневном душевом очищении с мылом: пора расставить всё по местам Аудио 
Минус 90 — и никаких спортзалов: что вы всё ещё едите, а зря
Красота и стиль
Минус 90 — и никаких спортзалов: что вы всё ещё едите, а зря Аудио 
Стулья мешают на кухне? Вот какой трюк решит проблему без перепланировки
Недвижимость
Стулья мешают на кухне? Вот какой трюк решит проблему без перепланировки Аудио 
Популярное
Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным

Volkswagen снова вернулся к шестерёнкам вместо ремня ГРМ — зачем понадобилась такая конструкция и может ли она быть лучше современных решений?

Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным
16 лет скитаний: как домашняя кошка нашла путь домой
16 лет скитаний: как домашняя кошка нашла путь домой
Знак новый — правило старое: за что теперь штрафуют на перекрёстке
Один день решит всё: когда в апреле нельзя сажать огурцы
Сводка с фронта: США больше не будут поддерживать Киев, Запад думает признать Крым Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Мангал отошел на второй план? Вот что россияне теперь считают главным на даче
Как пахнуть свежестью без капли духов — 5 лайфхаков
Простая закуска с эффектным вкусом: яйца с крабовыми палочками
Простая закуска с эффектным вкусом: яйца с крабовыми палочками
Последние материалы
Германия на грани массовых увольнений — треть компаний готова к сокращениям
Мне как мужчине этого хочется: Чумаков удивил новым откровением о Ковальчук — что он думает о её карьере?
Включился зелёный — и вы потеряли права: один манёвр, который обойдётся дорого
Ресторан Прага и другие мифы московского гламура 70-х
Один горшок — шесть специй: как создать волшебный сад пряностей прямо на вашем подоконнике
Как покрасить яйца так, чтобы они стали украшением стола — лучшие способы в 2025 году
Тропический дым растопил южный лёд: что будет дальше, если щит больше не работает
Тигр в халате: как справиться с котом, который решил править домом
Менять или терпеть: что скрывают устаревшие мансардные окна
Самокат опаснее, чем кажется: реальные последствия уличного тренда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.