Секрет упакованной зелени: почему она может быть опаснее, чем вы думаете

3:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы, вероятно, приобретаете предварительно промытую упакованную зелень, такую как салат или шпинат, для удобства и экономии времени. Однако эксперты по безопасности пищевых продуктов предупреждают, что этот выбор может быть рискованным. Бактерии и загрязнители встречаются в этой продукции чаще, чем кажется.

Фото: Own work by Joydeep, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ шпинат

Дэрин Детвайлер, профессор продовольственной политики Северо-Восточного университета и автор книги "Безопасность пищевых продуктов: прошлое, настоящее и прогнозы", отмечает, что упакованная зелень остается одним из самых опасных продуктов из-за риска заражения на всех этапах цепочки поставок.

"Если посмотреть на прошлые вспышки, упакованные салаты были основной причиной пищевых заболеваний, некоторые из которых приводили к госпитализации, почечной недостаточности и даже смерти", — говорит он.

Факторы, такие как большие объемы обработки, смешивание продукции с разных ферм и использование нерегулируемых источников воды, способствуют распространению патогенов.

"Один загрязненный лист может повлиять на тысячи мешков в нескольких штатах", — подчеркивает Детвайлер.

Несмотря на усилия по снижению рисков, такие как План действий STEC по листовой зелени, разработанный FDA, вспышки заболеваний, связанных с загрязненной зеленью, продолжают происходить. Листовая зелень ответственна за до 9,2% всех заболеваний пищевого происхождения в США, согласно отчету в Journal of Foodborne Illness за 2024 год. Ежегодно более 2,3 миллиона заболеваний связаны с загрязненной зеленью, сообщает huffpost. com.

Заражение может происходить на всех этапах — от фермы до перерабатывающего завода. На ферме зелень может загрязняться через воду, животных или почву. В процессе сбора урожая риск увеличивается из-за контакта с руками человека или загрязненной водой. На перерабатывающем заводе смешивание продукции с разных ферм и централизованная обработка создают дополнительные возможности для распространения патогенов.

Поэтому, несмотря на удобство, важно помнить о рисках, связанных с предварительно промытой упакованной зеленью, и принимать меры для обеспечения безопасности пищевых продуктов.

Рекомендации по покупке и хранению пакетированной зелени

При покупке зелени в упаковке важно соблюдать несколько правил, чтобы избежать пищевых отравлений.

Проверьте отзывы и сроки годности . Перед покупкой изучите отзывы на сайтах FDA и CDC. Убедитесь, что срок годности зелени не истек. Как советует Траут, берите только то, что съедите в течение суток.

. Перед покупкой изучите отзывы на сайтах FDA и CDC. Убедитесь, что срок годности зелени не истек. Как советует Траут, берите только то, что съедите в течение суток. Ищите свежую зелень . Избегайте влажных пакетов с признаками увядания, потемнения или скользких листьев. Это может указывать на неправильное хранение и размножение бактерий.

. Избегайте влажных пакетов с признаками увядания, потемнения или скользких листьев. Это может указывать на неправильное хранение и размножение бактерий. Минимизируйте перепады температуры . Не оставляйте зелень в машине или на прилавке. Избегайте резких изменений температуры, чтобы предотвратить образование конденсата и рост бактерий.

. Не оставляйте зелень в машине или на прилавке. Избегайте резких изменений температуры, чтобы предотвратить образование конденсата и рост бактерий. Правильно храните. Храните зелень в холодильнике при температуре не выше 4 градуса.

Храните зелень в холодильнике при температуре не выше 4 градуса. Выбирайте целые головки. Покупка целых головок салата или шпината уменьшает риск заражения, так как у них меньшая площадь поверхности. Промывайте их холодной водой перед употреблением, но не замачивайте.

Уточнения

Шпина́т (лат. Spinacia) — род травянистых растений семейства Амарантовые (Amaranthaceae), в современной классификации помещается в подсемейство Маревые (Chenopodioideae), ранее рассматривавшемся как самостоятельное семейство Chenopodiaceae.





Лату́к посевной или Салат латук (лат. Lactúca satíva) — вид однолетних травянистых растений рода Латук семейства Астровые (Asteraceae).

