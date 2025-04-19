Секрет упакованной зелени: почему она может быть опаснее, чем вы думаете

Вы, вероятно, приобретаете предварительно промытую упакованную зелень, такую как салат или шпинат, для удобства и экономии времени. Однако эксперты по безопасности пищевых продуктов предупреждают, что этот выбор может быть рискованным. Бактерии и загрязнители встречаются в этой продукции чаще, чем кажется.
Дэрин Детвайлер, профессор продовольственной политики Северо-Восточного университета и автор книги "Безопасность пищевых продуктов: прошлое, настоящее и прогнозы", отмечает, что упакованная зелень остается одним из самых опасных продуктов из-за риска заражения на всех этапах цепочки поставок.
"Если посмотреть на прошлые вспышки, упакованные салаты были основной причиной пищевых заболеваний, некоторые из которых приводили к госпитализации, почечной недостаточности и даже смерти", — говорит он.
Факторы, такие как большие объемы обработки, смешивание продукции с разных ферм и использование нерегулируемых источников воды, способствуют распространению патогенов.
"Один загрязненный лист может повлиять на тысячи мешков в нескольких штатах", — подчеркивает Детвайлер.
Несмотря на усилия по снижению рисков, такие как План действий STEC по листовой зелени, разработанный FDA, вспышки заболеваний, связанных с загрязненной зеленью, продолжают происходить. Листовая зелень ответственна за до 9,2% всех заболеваний пищевого происхождения в США, согласно отчету в Journal of Foodborne Illness за 2024 год. Ежегодно более 2,3 миллиона заболеваний связаны с загрязненной зеленью, сообщает huffpost. com.
Заражение может происходить на всех этапах — от фермы до перерабатывающего завода. На ферме зелень может загрязняться через воду, животных или почву. В процессе сбора урожая риск увеличивается из-за контакта с руками человека или загрязненной водой. На перерабатывающем заводе смешивание продукции с разных ферм и централизованная обработка создают дополнительные возможности для распространения патогенов.
Поэтому, несмотря на удобство, важно помнить о рисках, связанных с предварительно промытой упакованной зеленью, и принимать меры для обеспечения безопасности пищевых продуктов.
Рекомендации по покупке и хранению пакетированной зелени
При покупке зелени в упаковке важно соблюдать несколько правил, чтобы избежать пищевых отравлений.
Шпина́т (лат. Spinacia) — род травянистых растений семейства Амарантовые (Amaranthaceae), в современной классификации помещается в подсемейство Маревые (Chenopodioideae), ранее рассматривавшемся как самостоятельное семейство Chenopodiaceae.
Лату́к посевной или Салат латук (лат. Lactúca satíva) — вид однолетних травянистых растений рода Латук семейства Астровые (Asteraceae).
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