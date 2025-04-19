Учёные раскрыли связь между маслами и раком молочной железы — шокирующие выводы

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Врач Джон Бленнис, ведущий автор исследования в Weill Cornell Medicine, заявил, что новое исследование показало, что линолевая кислота, содержащаяся в маслах семян, растительных и ореховых маслах, может стимулировать рост клеток рака молочной железы.

Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Оливковое масло

По мнению врача, постоянное употребление линолевой кислоты связано с повышенным риском развития агрессивного типа рака груди, известного как трижды агрессивный рак, который распространяется быстрее и требует более интенсивного лечения, пишет Медпульс.

Бленнис подчеркнул, что это открытие может помочь в разработке диетических рекомендаций для пациентов, но результаты исследования не призывают к полному отказу от растительных масел. Он также отметил, что сбалансированное питание остается ключевым фактором профилактики рака.

Стефани Шифф, диетолог-нутрициолог из больницы Нортвелл-Хантингтон, добавила, что проблема заключается в высоком соотношении омега-6 к омега-3 в растительных маслах, что может вызывать воспаление в организме, сообщает iefimerida.gr.

Уточнения

Расти́тельные масла́ растительные жиры — продукты, извлекаемые из растительного сырья и состоящие из триглицеридов жирных кислот и сопутствующих им веществ (фосфолипиды, свободные жирные кислоты, воски, стеролы, вещества, придающие окраску и др.).

