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Учёные раскрыли связь между маслами и раком молочной железы — шокирующие выводы

1:10
Еда

Врач Джон Бленнис, ведущий автор исследования в Weill Cornell Medicine, заявил, что новое исследование показало, что линолевая кислота, содержащаяся в маслах семян, растительных и ореховых маслах, может стимулировать рост клеток рака молочной железы.

Оливковое масло
Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оливковое масло

По мнению врача, постоянное употребление линолевой кислоты связано с повышенным риском развития агрессивного типа рака груди, известного как трижды агрессивный рак, который распространяется быстрее и требует более интенсивного лечения, пишет Медпульс.

Бленнис подчеркнул, что это открытие может помочь в разработке диетических рекомендаций для пациентов, но результаты исследования не призывают к полному отказу от растительных масел. Он также отметил, что сбалансированное питание остается ключевым фактором профилактики рака.

Стефани Шифф, диетолог-нутрициолог из больницы Нортвелл-Хантингтон, добавила, что проблема заключается в высоком соотношении омега-6 к омега-3 в растительных маслах, что может вызывать воспаление в организме, сообщает iefimerida.gr.

Уточнения

Расти́тельные масла́ растительные жиры — продукты, извлекаемые из растительного сырья и состоящие из триглицеридов жирных кислот и сопутствующих им веществ (фосфолипиды, свободные жирные кислоты, воски, стеролы, вещества, придающие окраску и др.).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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