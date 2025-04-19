Австралийский яичный кризис 2025: чем заменить любимый продукт в каждом блюде

3:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Яйцо — универсальный продукт, но есть множество доступных и простых альтернатив, которые можно использовать в зависимости от блюда.

Фото: commons.wikimedia.org by Rüdiger Wölk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Коричневые яйца

В прошлом году австралийцы потребляли почти 270 яиц на человека. Однако за последние 12 месяцев более 10% кур-несушек были уничтожены, а отказ от птицеводства и рост спроса привели к увеличению цен и ограничению поставок. Дефицит может сохраняться до 2028 года.

Супермаркеты Coles и Woolworths ввели ограничения на покупку яиц, что может вызвать затруднения для тех, кто привык их использовать. Но веганы и люди с аллергиями давно нашли альтернативы, о которых они и рассказали изданию The Guardian.

Для взбивания

Аквафаба, побочный продукт приготовления бобов, стала популярной заменой яиц в веганской кулинарии. Она взбивается в пышные безе и используется для приготовления соусов, эмульсий и майонеза.

Элайджа Аттард, веган с девятилетним стажем, отмечает, что из одной банки нута можно получить аквафабу, эквивалентную двум яйцам. Это экономично, особенно если готовить бобы самостоятельно. Аквафабу можно хранить в холодильнике до недели. Для самостоятельного приготовления используйте охлажденную воду для варки, а не воду для замачивания. В интернете множество рецептов с аквафабой — от макарунов до вегетарианских закусок.

Для выпечки

Аттард считает, что полной замены "яичности" яйца не существует, но есть несколько хороших альтернатив для выпечки.

Один из самых доступных вариантов — смесь молотых семян льна и кипящей воды. Для одного яйца понадобится одна столовая ложка льняной муки и три столовые ложки воды. Смешайте и дайте постоять 5-10 минут. Получится гелеобразная масса, которая стоит около 25 центов за одно яйцо.

Вит Карен, организатор веганской кулинарной школы, рекомендует использовать семена чиа. Они придают выпечке воздушность, как яйца. Соотношение и способ приготовления такие же, как у льняной смеси.

Для связки

Бананы могут служить альтернативой связующему веществу в выпечке, но их использование зависит от степени зрелости.

В зеленых или бледно-желтых бананах больше крахмала, который можно использовать как нейтральное связующее. Когда бананы портятся и становятся коричневыми, крахмал превращается в сахара, придавая им более насыщенный вкус.

Аттард советует использовать половину большого банана для замены одного яйца.

Карен не любит аквафабу, поэтому для быстрого майонеза она рекомендует смешать полстакана соевого молока, стакан подсолнечного масла, дижонскую горчицу и соль в блендере.

Для белкового перекуса

Джемма О'Хэнлон, диетолог и представитель Heart Foundation, считает, что найти удобные и богатые белком закуски легко.

Орехи и ореховые пасты — отличные источники белка, питательных веществ и полезных жиров. Толченый авокадо с фетой на тосте также является хорошим выбором, предлагая баланс полезных жиров и белков.

Бобовые, такие как консервированные печеные бобы, богаты растительным белком, клетчаткой и витаминами. Хотя они могут быть дороже, они являются отличным вариантом для завтрака, обеда или ужина.



О'Хэнлон подчеркивает, что для здоровья важно разнообразие в питании. Не нужно есть один и тот же продукт ежедневно. Главное — сбалансированное питание в течение недель, месяцев и лет.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.



Аквафаба (от лат. aqua — вода, faba — фасоль, бобы) — это название вязкой жидкости, полученной в результате отваривания плодов бобовых культур таких, как нут, фасоль, горох.



