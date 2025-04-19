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Что нельзя есть на шведском столе: опасности, которые скрываются за красивой картинкой

3:25
Еда

Завтрак "шведский стол" в отеле может показаться райским наслаждением с его разнообразием, яркими красками и ароматами. Однако за этой красивой картинкой скрывается не всегда безопасная реальность.

Шведский стол
Фото: commons.wikimedia.org by user:takoradee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шведский стол
  1. Чаши с джемом, безе и мармеладом - это потенциальные источники бактерий. Кто-то может чихнуть над ними, кто-то использует ложку с ножа, а кто-то макает в джем дважды. Миски с этими продуктами могут оставаться открытыми несколько дней, особенно если еда в них не заканчивается быстро. Если вы заметили на мисках отпечатки пальцев или засохший джем по краям, лучше отказаться от них.
  2. Нарезанные сыры и мясное ассорти могут быть не такими свежими, как кажутся. Их могут нарезать накануне вечером или даже использовать повторно, если они выглядят нормально. Окорок может быть блестящим из-за впитавшейся влаги, а сыр — подсохшим по краям. Хуже всего, если продукты оставляли вне холодильника на несколько часов, а потом вернули на место.
  3. Фрукты, такие как ананас, дыня или арбуз, могут быть источником бактерий. Их нарезают за несколько часов до подачи, и если оставить их при комнатной температуре, бактерии быстро размножаются. Если фрукты утратили блеск или потемнели по краям, они, скорее всего, передержаны.
  4. Варёное яйцо может быть свежим, а может и нет. Если оно не горячее, это не всегда значит, что оно безопасно. Его могли сварить накануне и просто поставить в холодильник. Если скорлупа треснута или на ней есть влага, лучше отказаться от такого яйца.
  5. Общие ложки для мёда, масла, джема и тахини проходят через множество рук. Многие люди касаются их своими ножами или пальцами. Если ложка липкая или на ней остались следы, значит, её редко меняют.
  6. Апельсиновый сок, который не выжали прямо перед вами, может быть разбавленным концентрированным соком из машины, которую не чистят ежедневно. Если сок имеет странный запах или пенится, скорее всего, он стоял в ёмкости больше суток.
  7. Зерновые и орехи могут быть открытыми в течение нескольких недель. Они привлекают влагу, воздух и даже муравьёв. Ложку с кукурузным крахмалом могут использовать сразу после того, как кто-то положил в хлопья персик, перенося влагу или сахар обратно в коробку.
  8. Поджаренный хлеб лучше не трогать. Обычно его оставляют другие покупатели или повторно выпекают, когда корзина наполовину пуста. Если хлеб очень тёмный или имеет запах горелого, его, скорее всего, поджаривали несколько раз.
  9. Мясной фарш в омлетах или бургерах может быть приготовлен из остатков. Если текстура кажется странной, это может быть признаком того, что использовали переработанные ингредиенты.
  10. Если вы пользуетесь кофемашиной самообслуживания, проверьте насадку на наличие остатков молока или пены. Если они есть, значит, машину не чистили после последней порции. Оставшееся молоко может прокиснуть и перенести бактерии в вашу чашку, сообщает греческое издание sportime.gr.

Уточнения

Шведский стол буфет — способ подачи пищи, при котором множество блюд выставляются рядом, и еда разбирается по тарелкам самими гостями (например, на фуршете).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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