Брокколи, которую съедят даже дети: один приём меняет всё

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Брокколи — один из самых полезных овощей, но из-за характерной горчинки многие его избегают. Причина — в неправильной термической обработке. При варке капуста теряет не только вкус, но и часть витаминов, а также приобретает неприятный запах из-за высвобождения сернистых соединений.

Фото: scienceimage.csiro.au by Robert Kerton, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Брокколи

Кроме того, варёный брокколи становится мягким, водянистым и малопривлекательным. Но у кулинара Джейми Веспа есть решение, способное изменить ваше мнение об этом овоще. Ответ прост: обжарка.

"В отличие от варки, при которой разрушается витамин C и другие чувствительные вещества, жарка сохраняет вкус и структуру", — говорит Веспа. И добавляет: "Достаточно 15 минут, чтобы брокколи стал мягким, хрустящим и ароматным — даже те, кто не любят овощи, оценят результат".

Как приготовить идеальный брокколи

Разделите головку брокколи на соцветия примерно одинакового размера. Стебель тоже можно использовать — он плотнее, но не менее полезен. Разогрейте 2 столовые ложки растительного масла в широкой сковороде на среднем огне. Важно: добавляйте брокколи только в хорошо прогретое масло — так он не станет жирным и вялым. Обжаривайте овощи несколько минут, регулярно помешивая. Затем накройте крышкой и готовьте ещё около 6 минут. За 8 минут брокколи дойдёт до нужной степени готовности: слегка подрумянится, сохранит текстуру и приобретёт приятную корочку. Главное — не пережарить, иначе появится горечь.

Чем приправить

Классика — соль и перец. Но если хотите удивить себя и близких, добавьте немного лимонного сока и тёртого пармезана. Лимон подчеркнёт естественную сладость брокколи и придаст блюду свежую нотку.

Уточнения

Бро́кколи или Спа́ржевая капу́ста - овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.



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