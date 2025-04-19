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Секрет королевского стола: как суп из мидий стал символом Неаполя

3:13
Еда

Великий четверг — важный день в Неаполе, который отмечается с особым трепетом и кулинарными ритуалами. Одним из обязательных блюд этого вечера является суп из мидий, а также осьминога, мидий, фрезелле и помидоров. Этот суп имеет богатую историю, уходящую корнями в эпоху династии Бурбонов, и является неотъемлемой частью неаполитанской культуры.

Суп с мидиями
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Суп с мидиями

Король Фердинанд I Бурбонский, правивший Неаполитанским королевством с 1759 по 1825 год, был известен своей любовью к рыбалке и вкусной еде. Его кулинарные предпочтения оказали значительное влияние на неаполитанскую кухню. Среди его известных блюд — "cozze nella culla" (мидии в больших помидорах), фаршированные чесноком, орегано, каперсами, солью и перцем.

Однако не все одобряли его страсть к еде. Грегорио Мария Рокко, влиятельный доминиканский монах при дворе, посоветовал королю вести более аскетичный образ жизни, особенно во время Страстной недели. Фердинанд, не желая полностью отказываться от своих кулинарных пристрастий, поручил придворным поварам создать более простую версию его любимого блюда. Так появился суп из мидий с добавлением острого масла и помидоров.

Сегодня неаполитанский суп из мидий представляет собой популярное блюдо, которое можно найти в меню практически любого ресторана города. Он готовится на основе томатного соуса, пряного масла "о русс", мидий, осьминога, морских улиток (маруцциелли) и обжаренных хлебов или фрезелле. В зависимости от рецепта, в суп могут добавляться креветки, моллюски или использоваться "белая" версия без помидоров.

Суп из мидий стал символом коллективного обряда, объединяющего священное и мирское. Он олицетворяет собой покаяние и наслаждение, напоминая о важности умеренности и радости в жизни, сообщает fanpage.it.

Ингредиенты (на 6 человек):

  • 2 кг мидий
  • 1,5 кг осьминога
  • 18 маленьких фрезелле
  • 0,5 л оливкового масла
  • 3 зубчика чеснока
  • 250 г томатной пасты
  • перец чили по вкусу

Приготовление:

  1. Приготовьте соус из масла, чеснока, томатной пасты и перца чили. Варите его около 10 минут.
  2. Отдельно отварите осьминога в течение 20 минут.
  3. Очистите мидии, оставив несколько раковин для украшения.
  4. Выложите все ингредиенты в жареные фрезелле, которые впитают приправы и придадут супу насыщенный вкус.

Таким образом, суп из мидий в Неаполе — это не просто блюдо, а целая история, объединяющая традиции, культуру и кулинарное мастерство. Он напоминает о важности гармонии между духовным и мирским, а также о том, что даже в самые строгие дни можно найти место для радости и наслаждения.

Уточнения

Ми́дии (лат. Mytilus) — род морских двустворчатых моллюсков из семейства митилид (Mytilidae). 

Неа́поль (др.-греч. Νεάπολις, от др.-греч. νέα πόλις, дословно — «новый город»; лат. Neapolis, итал. Napoli, неап. Napule) — город на юге Италии.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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