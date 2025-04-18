Советская Пасха на даче: запах дыма, печки и кулича

А что такое советская Пасха на даче? Ведь там никаких "пасхальных маркетов" и витрин с крафтовыми яйцами.
Была только тёплая печка, жестяной таз с тестом, зашумевшая берёза у забора — и главное чувство: праздник пришёл.
Печь топилась с рассвета
Дрова — из сарая, дым — в небо. Первым шёл чайник, потом сковородка с яйцами, а дальше — главное: кулич в эмалированной кастрюле, прикрытый чистым полотенцем.
Печь давала неравномерный жар, но в этом и был вкус — корочка жёстче, низ слегка подгоревший, а середина — сладкий воздух.
Кулич — по тетрадке, без украшений
Пасха — без форм, но с душой
Творог — через марлю, сливочное масло — из деревни, ваниль — для аромата, а сверху — просто крест из изюма. Всё это — в миске, в холодильнике из ведра и снега.
Яйца — луковая шелуха и тряпка
Варили в кастрюле с луком, заворачивая в старые колготки, чтобы отпечатался рисунок листочка. У кого была восковая свечка — писали и "ХВ", и солнышко.
Нарезали кулич, доставали яйца, термос с чаем. И бабушка говорила: "Христос воскрес!", а все, даже в резиновых сапогах и с землёй под ногтями, отвечали: "Воистину воскрес!"
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Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.