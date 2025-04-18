Советская Пасха на даче: запах дыма, печки и кулича

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

А что такое советская Пасха на даче? Ведь там никаких "пасхальных маркетов" и витрин с крафтовыми яйцами.

Фото: Freepik by chandlervid85 is licensed under Рublic domain кулич

Была только тёплая печка, жестяной таз с тестом, зашумевшая берёза у забора — и главное чувство: праздник пришёл.

Печь топилась с рассвета

Дрова — из сарая, дым — в небо. Первым шёл чайник, потом сковородка с яйцами, а дальше — главное: кулич в эмалированной кастрюле, прикрытый чистым полотенцем.

Печь давала неравномерный жар, но в этом и был вкус — корочка жёстче, низ слегка подгоревший, а середина — сладкий воздух.

Кулич — по тетрадке, без украшений

Яйца, сахар, дрожжи, молоко и терпение.

Изюма — немного, если "достали", или заменяли курагой.

Ванилин — из бумажного пакетика.

Формы — от консервных банок до старых алюминиевых кастрюлек.

Глазурь — только из белка и сахара, ложкой размазана, сверху — что найдётся: посыпка, орешки, бумажка "ХВ".

Пасха — без форм, но с душой

Творог — через марлю, сливочное масло — из деревни, ваниль — для аромата, а сверху — просто крест из изюма. Всё это — в миске, в холодильнике из ведра и снега.

Яйца — луковая шелуха и тряпка

Варили в кастрюле с луком, заворачивая в старые колготки, чтобы отпечатался рисунок листочка. У кого была восковая свечка — писали и "ХВ", и солнышко.

Нарезали кулич, доставали яйца, термос с чаем. И бабушка говорила: "Христос воскрес!", а все, даже в резиновых сапогах и с землёй под ногтями, отвечали: "Воистину воскрес!"