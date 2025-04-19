Праздник из ничего: готовим яркий салат из простых продуктов

Когда хочется чего-то сытного, но без сложностей — этот салат приходит на помощь. Все ингредиенты найдутся под рукой: крабовые палочки спокойно ждут своего часа в морозилке, а консервированный горошек давно прижился на полке с запасами. Такой салат не только удобен, но и гибок: стоит заменить один компонент — и на столе уже новое блюдо. Хотите свежести? Добавьте огурец. Нужно больше цвета — используйте кукурузу. А пекинскую капусту при желании легко заменить на молодую белокочанную.
Крабовые палочки — 200 г
Огурец — 200 г
Пекинская капуста — 150 г
Консервированный горошек — 150 г
Салатные листья — 150 г
Яйца — 3 шт.
Сметана 12% — 100 г
Зернистая горчица — 20 г
Соль — 1/3 ч. л.
Перец чёрный молотый — 1/3 ч. л.
1. Сварите яйца вкрутую.
Положите их в холодную воду с солью, доведите до кипения и варите 4 минуты. Затем остудите, очистите и нарежьте кубиками.
2. Подготовьте остальные ингредиенты.
Огурцы нарежьте мелкими кубиками. Удалите семечки, если они крупные. Крабовые палочки также нарежьте кубиками. Всё отправьте в салатную миску.
3. Нашинкуйте капусту.
Разберите её на листики, вымойте, обсушите и нарежьте тонкой соломкой — она добавит салату лёгкости и объёма.
4. Добавьте горошек.
Слейте жидкость и аккуратно перемешайте все ингредиенты.
5. Сделайте заправку.
Смешайте сметану с горчицей, добавьте соль и перец. Полейте салат и ещё раз аккуратно перемешайте. При желании можно заменить сметану на майонез — вкус получится более насыщенным.
Такой салат хорош и в будни, и в праздники. Он получается сытным, но лёгким, а главное — его можно приготовить за 15 минут.
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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