Праздник из ничего: готовим яркий салат из простых продуктов

2:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда хочется чего-то сытного, но без сложностей — этот салат приходит на помощь. Все ингредиенты найдутся под рукой: крабовые палочки спокойно ждут своего часа в морозилке, а консервированный горошек давно прижился на полке с запасами. Такой салат не только удобен, но и гибок: стоит заменить один компонент — и на столе уже новое блюдо. Хотите свежести? Добавьте огурец. Нужно больше цвета — используйте кукурузу. А пекинскую капусту при желании легко заменить на молодую белокочанную.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крабовый салат

Что нужно (на 1 порцию):

Крабовые палочки — 200 г

Огурец — 200 г

Пекинская капуста — 150 г

Консервированный горошек — 150 г

Салатные листья — 150 г

Яйца — 3 шт.

Сметана 12% — 100 г

Зернистая горчица — 20 г

Соль — 1/3 ч. л.

Перец чёрный молотый — 1/3 ч. л.

Как приготовить:

1. Сварите яйца вкрутую.

Положите их в холодную воду с солью, доведите до кипения и варите 4 минуты. Затем остудите, очистите и нарежьте кубиками.

2. Подготовьте остальные ингредиенты.

Огурцы нарежьте мелкими кубиками. Удалите семечки, если они крупные. Крабовые палочки также нарежьте кубиками. Всё отправьте в салатную миску.

3. Нашинкуйте капусту.

Разберите её на листики, вымойте, обсушите и нарежьте тонкой соломкой — она добавит салату лёгкости и объёма.

4. Добавьте горошек.

Слейте жидкость и аккуратно перемешайте все ингредиенты.

5. Сделайте заправку.

Смешайте сметану с горчицей, добавьте соль и перец. Полейте салат и ещё раз аккуратно перемешайте. При желании можно заменить сметану на майонез — вкус получится более насыщенным.

Такой салат хорош и в будни, и в праздники. Он получается сытным, но лёгким, а главное — его можно приготовить за 15 минут.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

