Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секретное оружие против морщин спрятано в косметичке, а вы всё ещё не в курсе
Мотоцикл Минск — лёгкий, злой, и на нём ездили все пацаны
Секреты отдыха, о которых молчат: почему эти европейские города потеряли своё очарование
Стулья мешают на кухне? Вот какой трюк решит проблему без перепланировки
Контрпродуктивная реформа: эксперты предупреждают об опасности изменений в скорости для большегрузов
Одиночество отменяется: три породы для домашнего счастья
6 признаков того, что уровень кортизола у вас слишком высокий — и как с этим справиться
Всё, культовые авто ушли: хотите рамник — придётся играть по китайским правилам
Гемофобия: что скрывается за паническим страхом крови — объясняет эксперт

Самый нежный творожный десерт для Пасхи: без выпечки и без риска

Еда

Если традиционная творожная пасха вам приелась или хочется попробовать что-то новое — этот рецепт точно стоит вашего внимания. Без яиц, но со сливками, ароматом апельсина и приятной упругой текстурой — всё благодаря желатину. Получается нечто среднее между десертом и сырным муссом с курагой и орехами. Идеально подойдёт тем, кто не готов возиться с запеканием или боится использовать сырые яйца в праздничной выпечке.

Пасха
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Пасха

Что понадобится:

  • Творог 8% — 500 г

  • Сливки 33% — 150 мл

  • Сахар — 150 г

  • Желатин — 20 г

  • Грецкие орехи — 80 г

  • Изюм — 80 г

  • Курага — 50 г

  • Цедра апельсина — 50 г

Как готовить:

1. Подготовьте основу.
Замочите желатин в холодной воде (120 мл). Пока он набухает, творог протрите через сито — так масса получится гладкой, без крупинок.

2. Смешайте.
В творог добавьте сахар, сливки и апельсиновую цедру. Взбейте миксером до воздушности. Изюм и курагу нарежьте, орехи слегка измельчите и тоже добавьте в смесь.

3. Завершающий штрих.
Набухший желатин прогрейте до растворения (не кипятите!). Влейте его в творожную массу и тщательно перемешайте.

4. Оформление.
Переложите в форму, выстеленную марлей. Уберите в холодильник минимум на 3 часа, чтобы пасха "схватилась".

На выходе у вас получится плотный, но нежный десерт с ярким вкусом и ароматом. Отличный вариант для праздничного стола, особенно если не хочется запариваться с духовкой.

Уточнения

Па́сха (греч. πάσχα и лат. Pascha), также Воскресе́ние Христо́во (греч. Ἡ Ανάστασις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ), или Све́тлое Христо́во Воскресе́ние - древнейший и самый важный христианский праздник.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Знак новый — правило старое: за что теперь штрафуют на перекрёстке
Авто
Знак новый — правило старое: за что теперь штрафуют на перекрёстке Аудио 
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Домашние животные
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен Аудио 
Не химия, а природа: растения, которые защитят ваш дом от тараканов
Недвижимость
Не химия, а природа: растения, которые защитят ваш дом от тараканов Аудио 
Популярное
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен

Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.

Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Долгожители едят дважды в день — и вот что у них на тарелке
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет
Память, которой не хватает: как поисковые отряды возвращают к жизни забытых солдат Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Миф о ежедневном душевом очищении с мылом: пора расставить всё по местам
На светофорах загорится четвёртый цвет — забудьте всё, чему вас учили в автошколе
Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным
Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным
Последние материалы
Стулья мешают на кухне? Вот какой трюк решит проблему без перепланировки
Контрпродуктивная реформа: эксперты предупреждают об опасности изменений в скорости для большегрузов
Одиночество отменяется: три породы для домашнего счастья
6 признаков того, что уровень кортизола у вас слишком высокий — и как с этим справиться
Всё, культовые авто ушли: хотите рамник — придётся играть по китайским правилам
Гемофобия: что скрывается за паническим страхом крови — объясняет эксперт
Долговая игра Японии и Китая: кто из них удержит свои миллиарды в казначейских облигациях США
Лучший бомбардир турецкой лиги погиб, упав с 11-го этажа
Почему зубы мудрости всё ещё растут — неожиданный ответ от эволюции
Автобусы СССР. Марки, схемы и реальные маршруты  
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.