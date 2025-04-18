Самый нежный творожный десерт для Пасхи: без выпечки и без риска

Если традиционная творожная пасха вам приелась или хочется попробовать что-то новое — этот рецепт точно стоит вашего внимания. Без яиц, но со сливками, ароматом апельсина и приятной упругой текстурой — всё благодаря желатину. Получается нечто среднее между десертом и сырным муссом с курагой и орехами. Идеально подойдёт тем, кто не готов возиться с запеканием или боится использовать сырые яйца в праздничной выпечке.
Творог 8% — 500 г
Сливки 33% — 150 мл
Сахар — 150 г
Желатин — 20 г
Грецкие орехи — 80 г
Изюм — 80 г
Курага — 50 г
Цедра апельсина — 50 г
1. Подготовьте основу.
Замочите желатин в холодной воде (120 мл). Пока он набухает, творог протрите через сито — так масса получится гладкой, без крупинок.
2. Смешайте.
В творог добавьте сахар, сливки и апельсиновую цедру. Взбейте миксером до воздушности. Изюм и курагу нарежьте, орехи слегка измельчите и тоже добавьте в смесь.
3. Завершающий штрих.
Набухший желатин прогрейте до растворения (не кипятите!). Влейте его в творожную массу и тщательно перемешайте.
4. Оформление.
Переложите в форму, выстеленную марлей. Уберите в холодильник минимум на 3 часа, чтобы пасха "схватилась".
На выходе у вас получится плотный, но нежный десерт с ярким вкусом и ароматом. Отличный вариант для праздничного стола, особенно если не хочется запариваться с духовкой.
Па́сха (греч. πάσχα и лат. Pascha), также Воскресе́ние Христо́во (греч. Ἡ Ανάστασις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ), или Све́тлое Христо́во Воскресе́ние - древнейший и самый важный христианский праздник.
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