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Куриный паштет из прошлого: как приготовить ту самую закуску к празднику

2:05
Еда

Этот паштет был в каждой советской кулинарной тетради — любимец застолий, закуска без претензий, но с душой. Его раскладывали по креманкам, подавали с белым хлебом, а иногда даже с тостами и мини-ножичками. Простой, насыщенный, мягкий, ароматный. Такой паштет можно сделать заранее — и дать ему настояться, как хорошему блюду положено.

Бутерброды
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бутерброды

Что понадобится:

  • Куриная печень — 500 г

  • Куриные сердечки — 500 г

  • Куриное филе — 1 большое

  • Лук репчатый — 1 кг

  • Сливочное масло — 50 г

  • Коньяк — 50 мл

  • Соль, чёрный перец

  • Бульон от варки — 50 мл

Как готовить:

1. Варим сердечки.
Залейте их водой, посолите, доведите до кипения и варите 20 минут на медленном огне под крышкой. Потом достаньте шумовкой и переложите в чашу блендера.

2. Добавляем печень и филе.
В тот же бульон отправьте кусочки куриной грудки и печенку. Варите всего минуту, выключите плиту и оставьте всё под крышкой на 15 минут. После этого переложите к сердечкам и плесните туда же коньяк — будет аромат!

3. Обжариваем лук.
Всё просто: режем лук, обжариваем его на сливочном масле до золотистости (но не жарим до темноты!). Этот мягкий луковый вкус потом идеально "соберёт" паштет. Отправляем лук в ту же чашу.

4. Взбиваем до гладкости.
Добавляем 50 мл бульона, солим, перчим и взбиваем до гладкой, шелковистой массы. Она должна быть мягкой, бархатной — настоящая намазка мечты.

5. Даём настояться.
Паштету нужно отдохнуть. Переложите его в контейнер, прикройте и отправьте в холодильник на ночь, а лучше на сутки. Так вкус "раскроется" полностью.

Уточнения

Паште́т (нем. Pastete — «паштет, пирожок», «оболочка из теста преимущественно цилиндрической формы для пикантного рагу, блюдо из рубленого мяса, дичи или рыбы, запечённое в оболочке из теста или сервированное в террине») — изысканное закусочное блюдо в форме вязкой однородной тестообразной массы из отваренного или жареного и затем протёртого мяса, рыбы, дичи и субпродуктов. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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