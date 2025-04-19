Нежнее не бывает: творожная запеканка без муки, как в детстве

Хочется чего-то по-настоящему домашнего и душевного? Эта творожная запеканка — тот самый вкус из детства, нежная, ароматная и шелковистая. Без муки, с манкой, и минимумом усилий. Даже ребёнок справится!
Её можно подать к завтраку, к полднику или вместо десерта — с вареньем, сметаной или ягодами. Главное — не лениться протирать творог: именно этот шаг делает текстуру особенно нежной.
Творог 5% — 600 г
Манка — 4 ст. л.
Яйца — 3 шт.
Сахар — 100 г
Соль — 0,5 ч. л.
Сливочное масло — 10 г (для формы)
1. Подготовьте форму.
Возьмите форму диаметром около 22 см. Смажьте её сливочным маслом и присыпьте манкой — это придаст запеканке золотистую корочку и предотвратит прилипание.
2. Обработайте творог.
Творог дважды протрите через сито или взбейте блендером до гладкой, мягкой текстуры. Этот шаг — залог воздушности готовой запеканки.
3. Сделайте яичную основу.
Разогрейте духовку до 170 °С. Яйца взбейте с сахаром и солью до пышности — масса должна стать светлой и однородной.
4. Смешайте всё вместе.
Добавьте яичную смесь к творогу, всыпьте манку, хорошо перемешайте и оставьте на 10 минут — манка слегка набухнет.
5. Запекайте.
Выложите массу в подготовленную форму и поставьте в разогретую духовку на 45 минут. Верх должен стать румяным, а серединка — упругой.
6. Остудите и подавайте.
Дайте запеканке остыть хотя бы до тёплого состояния. Подавайте с ягодами, вареньем или сгущёнкой — как вам больше по душе.
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
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