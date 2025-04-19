Нежнее не бывает: творожная запеканка без муки, как в детстве

2:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Хочется чего-то по-настоящему домашнего и душевного? Эта творожная запеканка — тот самый вкус из детства, нежная, ароматная и шелковистая. Без муки, с манкой, и минимумом усилий. Даже ребёнок справится!

Фото: commons.wikimedia.org by Kimberly Vardeman, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Творожная запеканка

Её можно подать к завтраку, к полднику или вместо десерта — с вареньем, сметаной или ягодами. Главное — не лениться протирать творог: именно этот шаг делает текстуру особенно нежной.

Что понадобится:

Творог 5% — 600 г

Манка — 4 ст. л.

Яйца — 3 шт.

Сахар — 100 г

Соль — 0,5 ч. л.

Сливочное масло — 10 г (для формы)

Как готовить:

1. Подготовьте форму.

Возьмите форму диаметром около 22 см. Смажьте её сливочным маслом и присыпьте манкой — это придаст запеканке золотистую корочку и предотвратит прилипание.

2. Обработайте творог.

Творог дважды протрите через сито или взбейте блендером до гладкой, мягкой текстуры. Этот шаг — залог воздушности готовой запеканки.

3. Сделайте яичную основу.

Разогрейте духовку до 170 °С. Яйца взбейте с сахаром и солью до пышности — масса должна стать светлой и однородной.

4. Смешайте всё вместе.

Добавьте яичную смесь к творогу, всыпьте манку, хорошо перемешайте и оставьте на 10 минут — манка слегка набухнет.

5. Запекайте.

Выложите массу в подготовленную форму и поставьте в разогретую духовку на 45 минут. Верх должен стать румяным, а серединка — упругой.

6. Остудите и подавайте.

Дайте запеканке остыть хотя бы до тёплого состояния. Подавайте с ягодами, вареньем или сгущёнкой — как вам больше по душе.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

