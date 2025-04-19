Запеканка из яиц и овощей, которую легко приготовить на выходных

2:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Если обычные омлеты и яичницы вам уже наскучили, попробуйте приготовить яичную запеканку с овощами. Это яркое и сытное блюдо — отличный вариант для выходного утра, когда можно не спешить и устроить себе маленький кулинарный праздник.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Запеканка

Запеканка получается вкусной, ароматной и очень аппетитной. А главное — в неё легко добавить любимые овощи или немного пофантазировать с цветами: используйте половинки перцев разных оттенков, сочетайте консервированный и свежий горошек. И не забывайте про зелень — она делает вкус насыщеннее, а вид — праздничнее.

Что понадобится:

12 крупных яиц

1 большая луковица

3 мясистых помидора

200 г зелёного горошка (можно замороженного или консервированного)

1 крупный сладкий красный перец

4 зубчика чеснока

1 пучок петрушки

120 мл сливок (33%)

2 ст. л. муки

1 ст. л. бальзамического уксуса

Немного оливкового и сливочного масла

0,5 ч. л. прованских трав

Щепотка соды и сахара

Соль и чёрный перец

Как приготовить:

1. Подготовка овощей.

Бланшируйте горошек в слегка подсоленной и подслащённой воде 2 минуты, затем откиньте на дуршлаг. Лук нарежьте крупно, чеснок измельчите.

2. Запекание перца.

Разрежьте перец на 4 части, запеките под грилем до подрумянивания. Снимите кожицу и нарежьте полосками. Помидоры ошпарьте, очистите от кожицы и семян.

3. Соус-пюре.

На оливковом масле обжарьте лук с чесноком до золотистого цвета (примерно 10 минут). Добавьте нарезанные помидоры, уксус, прованские травы, посолите и поперчите. Тушите 5-7 минут, затем измельчите блендером до однородного пюре.

4. Основа запеканки.

Смешайте 6 яиц со сливками, мукой и щепоткой соды. Добавьте томатное пюре и хорошо перемешайте. Вылейте в смазанную сливочным маслом форму.

5. Сборка.

Осторожно разбейте оставшиеся яйца сверху, стараясь не повредить желтки. Выложите между ними полоски перца и горошек. Запекайте при 200 °C около 15 минут.

6. Украшение.

Подавайте, посыпав рубленой петрушкой.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

