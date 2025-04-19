Запеканка из яиц и овощей, которую легко приготовить на выходных

Если обычные омлеты и яичницы вам уже наскучили, попробуйте приготовить яичную запеканку с овощами. Это яркое и сытное блюдо — отличный вариант для выходного утра, когда можно не спешить и устроить себе маленький кулинарный праздник.
Запеканка получается вкусной, ароматной и очень аппетитной. А главное — в неё легко добавить любимые овощи или немного пофантазировать с цветами: используйте половинки перцев разных оттенков, сочетайте консервированный и свежий горошек. И не забывайте про зелень — она делает вкус насыщеннее, а вид — праздничнее.
12 крупных яиц
1 большая луковица
3 мясистых помидора
200 г зелёного горошка (можно замороженного или консервированного)
1 крупный сладкий красный перец
4 зубчика чеснока
1 пучок петрушки
120 мл сливок (33%)
2 ст. л. муки
1 ст. л. бальзамического уксуса
Немного оливкового и сливочного масла
0,5 ч. л. прованских трав
Щепотка соды и сахара
Соль и чёрный перец
1. Подготовка овощей.
Бланшируйте горошек в слегка подсоленной и подслащённой воде 2 минуты, затем откиньте на дуршлаг. Лук нарежьте крупно, чеснок измельчите.
2. Запекание перца.
Разрежьте перец на 4 части, запеките под грилем до подрумянивания. Снимите кожицу и нарежьте полосками. Помидоры ошпарьте, очистите от кожицы и семян.
3. Соус-пюре.
На оливковом масле обжарьте лук с чесноком до золотистого цвета (примерно 10 минут). Добавьте нарезанные помидоры, уксус, прованские травы, посолите и поперчите. Тушите 5-7 минут, затем измельчите блендером до однородного пюре.
4. Основа запеканки.
Смешайте 6 яиц со сливками, мукой и щепоткой соды. Добавьте томатное пюре и хорошо перемешайте. Вылейте в смазанную сливочным маслом форму.
5. Сборка.
Осторожно разбейте оставшиеся яйца сверху, стараясь не повредить желтки. Выложите между ними полоски перца и горошек. Запекайте при 200 °C около 15 минут.
6. Украшение.
Подавайте, посыпав рубленой петрушкой.
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
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