Блинный салат с ветчиной: так вкусно, что хочется повторить

Устали от классических закусок на праздниках? Попробуйте блинный салат с ветчиной — необычный, сытный и эффектный. Это блюдо родом из масленичной недели, когда блинов всегда много, а фантазия просит разнообразия. Но подавать такой салат можно в любое время года: он украсит праздничный стол, удивит гостей и станет отличным способом использовать вчерашние блинчики.
Основное:
Блины (или яичные блинчики) — 6 шт.
Ветчина — 250 г
Сыр полутвёрдый — 100 г
Огурец свежий — 150 г
Морковь по-корейски — 100 г
Пекинская капуста — 100 г
Кукуруза консервированная — 100 г
Зелень — 20 г
Заправка:
Майонез — 100 г
Натуральный йогурт 2% — 50 г
Горчица дижонская — 1 ст. л.
Лимонный сок — 1 ст. л.
Соль и чёрный перец — по вкусу
Для яичных блинов (если готовите их):
Яйца — 4 шт.
Молоко — 4 ст. л.
Мука — 1 ст. л.
Соль — по вкусу
Масло растительное — 1 ст. л.
1. Блины (если нет готовых)
Смешайте яйца, молоко, муку и соль до однородности. Обжарьте тонкие яичные блины на слегка смазанной сковороде. Остудите, сложите стопкой и нарежьте тонкой соломкой. Дайте подсохнуть на салфетке.
2. Подготовка ингредиентов
Ветчину и сыр нарежьте соломкой (примерно 4-5 см).
Морковь по-корейски слегка порубите.
Огурец и капусту нашинкуйте, как блины.
Зелень измельчите, оставив немного для украшения.
Слейте кукурузу.
3. Сборка салата
В большой миске соедините ветчину, сыр, огурец, капусту, морковь, кукурузу, зелень и половину блинной соломки. Перемешайте.
4. Заправка и оформление
Смешайте майонез, йогурт, горчицу, лимонный сок, перец и соль. Влейте соус в салат и аккуратно перемешайте.
Выложите в кольцо от формы на блюде, уплотните. Снимите кольцо.
Посыпьте оставшейся блинной соломкой сверху и по бокам. Украсьте зеленью.
Сала́т (от итал. salato - "то, что засолено" через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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