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Блинный салат с ветчиной: так вкусно, что хочется повторить

2:31
Еда

Устали от классических закусок на праздниках? Попробуйте блинный салат с ветчиной — необычный, сытный и эффектный. Это блюдо родом из масленичной недели, когда блинов всегда много, а фантазия просит разнообразия. Но подавать такой салат можно в любое время года: он украсит праздничный стол, удивит гостей и станет отличным способом использовать вчерашние блинчики.

Салат с шампиньонами и морковью
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат с шампиньонами и морковью

Что понадобится на 8 порций

Основное:

  • Блины (или яичные блинчики) — 6 шт.

  • Ветчина — 250 г

  • Сыр полутвёрдый — 100 г

  • Огурец свежий — 150 г

  • Морковь по-корейски — 100 г

  • Пекинская капуста — 100 г

  • Кукуруза консервированная — 100 г

  • Зелень — 20 г

Заправка:

  • Майонез — 100 г

  • Натуральный йогурт 2% — 50 г

  • Горчица дижонская — 1 ст. л.

  • Лимонный сок — 1 ст. л.

  • Соль и чёрный перец — по вкусу

Для яичных блинов (если готовите их):

  • Яйца — 4 шт.

  • Молоко — 4 ст. л.

  • Мука — 1 ст. л.

  • Соль — по вкусу

  • Масло растительное — 1 ст. л.

Как готовить

1. Блины (если нет готовых)
Смешайте яйца, молоко, муку и соль до однородности. Обжарьте тонкие яичные блины на слегка смазанной сковороде. Остудите, сложите стопкой и нарежьте тонкой соломкой. Дайте подсохнуть на салфетке.

2. Подготовка ингредиентов

  • Ветчину и сыр нарежьте соломкой (примерно 4-5 см).

  • Морковь по-корейски слегка порубите.

  • Огурец и капусту нашинкуйте, как блины.

  • Зелень измельчите, оставив немного для украшения.

  • Слейте кукурузу.

3. Сборка салата
В большой миске соедините ветчину, сыр, огурец, капусту, морковь, кукурузу, зелень и половину блинной соломки. Перемешайте.

4. Заправка и оформление
Смешайте майонез, йогурт, горчицу, лимонный сок, перец и соль. Влейте соус в салат и аккуратно перемешайте.
Выложите в кольцо от формы на блюде, уплотните. Снимите кольцо.
Посыпьте оставшейся блинной соломкой сверху и по бокам. Украсьте зеленью.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato - "то, что засолено" через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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