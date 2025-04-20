Блинный салат с ветчиной: так вкусно, что хочется повторить

2:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Устали от классических закусок на праздниках? Попробуйте блинный салат с ветчиной — необычный, сытный и эффектный. Это блюдо родом из масленичной недели, когда блинов всегда много, а фантазия просит разнообразия. Но подавать такой салат можно в любое время года: он украсит праздничный стол, удивит гостей и станет отличным способом использовать вчерашние блинчики.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат с шампиньонами и морковью

Что понадобится на 8 порций

Основное:

Блины (или яичные блинчики) — 6 шт.

Ветчина — 250 г

Сыр полутвёрдый — 100 г

Огурец свежий — 150 г

Морковь по-корейски — 100 г

Пекинская капуста — 100 г

Кукуруза консервированная — 100 г

Зелень — 20 г

Заправка:

Майонез — 100 г

Натуральный йогурт 2% — 50 г

Горчица дижонская — 1 ст. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Соль и чёрный перец — по вкусу

Для яичных блинов (если готовите их):

Яйца — 4 шт.

Молоко — 4 ст. л.

Мука — 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Масло растительное — 1 ст. л.

Как готовить

1. Блины (если нет готовых)

Смешайте яйца, молоко, муку и соль до однородности. Обжарьте тонкие яичные блины на слегка смазанной сковороде. Остудите, сложите стопкой и нарежьте тонкой соломкой. Дайте подсохнуть на салфетке.

2. Подготовка ингредиентов

Ветчину и сыр нарежьте соломкой (примерно 4-5 см).

Морковь по-корейски слегка порубите.

Огурец и капусту нашинкуйте, как блины.

Зелень измельчите, оставив немного для украшения.

Слейте кукурузу.

3. Сборка салата

В большой миске соедините ветчину, сыр, огурец, капусту, морковь, кукурузу, зелень и половину блинной соломки. Перемешайте.

4. Заправка и оформление

Смешайте майонез, йогурт, горчицу, лимонный сок, перец и соль. Влейте соус в салат и аккуратно перемешайте.

Выложите в кольцо от формы на блюде, уплотните. Снимите кольцо.

Посыпьте оставшейся блинной соломкой сверху и по бокам. Украсьте зеленью.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato - "то, что засолено" через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

