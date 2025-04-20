Мягкие, румяные, ароматные: как приготовить идеальные пирожки

2:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы искали рецепт, который сочетает простоту, доступные ингредиенты и настоящий домашний вкус, — этот для вас. Пирожки с рисом и зелёным луком — это классика, которая всегда кстати: на завтрак, обед, в дорогу или к чаю. А благодаря творожному тесту они получаются особенно мягкими, слегка рассыпчатыми и долго остаются свежими.

Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пирожки

Ингредиенты (на 10 порций)

Для теста:

Яйца — 2 шт.

Творог — 250 г

Сливочное масло — 125 г

Сахар — 1 ст. л.

Мука — 2 стакана

Разрыхлитель — 1 ст. л.

Яйцо для смазывания — 1 шт.

Щепотка соли

Растительное масло (для смазывания противня)

Для начинки:

Яйца — 4 шт.

Зелёный лук — большой пучок

Рис — 1 стакан

Сливочное масло — 1 ст. л.

Растительное масло — 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Как готовить

1. Сначала начинка

Отварите рис: в кипящую подсоленную воду (2 стакана) добавьте 1 ст. л. растительного масла и рис. Варите 5 минут на сильном огне, затем — под крышкой на минимуме до готовности. Остудите.

Яйца сварите вкрутую, очистите и крупно порубите.

Зелёный лук промойте, обсушите, мелко нарежьте.

Смешайте рис, яйца, лук, сливочное масло и щепотку соли.

2. Замешиваем тесто

В миске соедините творог, яйца и сахар. Добавьте мягкое масло и перемешайте.

Муку просейте с разрыхлителем и солью, постепенно вводите в творожную массу. Тесто должно получиться мягким и пластичным.

3. Формируем пирожки

Разделите тесто на 10-12 частей. Каждую раскатайте в лепёшку.

В центр положите 1,5-2 ст. л. начинки, защипните края, придавая форму "жгутиком".

4. Выпекаем

Противень смажьте маслом, выложите пирожки, смажьте взбитым яйцом.

Выпекайте при 180 °C около 35 минут — до румяной корочки.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

