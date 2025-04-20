Мягкие, румяные, ароматные: как приготовить идеальные пирожки

Если вы искали рецепт, который сочетает простоту, доступные ингредиенты и настоящий домашний вкус, — этот для вас. Пирожки с рисом и зелёным луком — это классика, которая всегда кстати: на завтрак, обед, в дорогу или к чаю. А благодаря творожному тесту они получаются особенно мягкими, слегка рассыпчатыми и долго остаются свежими.
Для теста:
Яйца — 2 шт.
Творог — 250 г
Сливочное масло — 125 г
Сахар — 1 ст. л.
Мука — 2 стакана
Разрыхлитель — 1 ст. л.
Яйцо для смазывания — 1 шт.
Щепотка соли
Растительное масло (для смазывания противня)
Для начинки:
Яйца — 4 шт.
Зелёный лук — большой пучок
Рис — 1 стакан
Сливочное масло — 1 ст. л.
Растительное масло — 1 ст. л.
Соль — по вкусу
1. Сначала начинка
Отварите рис: в кипящую подсоленную воду (2 стакана) добавьте 1 ст. л. растительного масла и рис. Варите 5 минут на сильном огне, затем — под крышкой на минимуме до готовности. Остудите.
Яйца сварите вкрутую, очистите и крупно порубите.
Зелёный лук промойте, обсушите, мелко нарежьте.
Смешайте рис, яйца, лук, сливочное масло и щепотку соли.
2. Замешиваем тесто
В миске соедините творог, яйца и сахар. Добавьте мягкое масло и перемешайте.
Муку просейте с разрыхлителем и солью, постепенно вводите в творожную массу. Тесто должно получиться мягким и пластичным.
3. Формируем пирожки
Разделите тесто на 10-12 частей. Каждую раскатайте в лепёшку.
В центр положите 1,5-2 ст. л. начинки, защипните края, придавая форму "жгутиком".
4. Выпекаем
Противень смажьте маслом, выложите пирожки, смажьте взбитым яйцом.
Выпекайте при 180 °C около 35 минут — до румяной корочки.
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
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