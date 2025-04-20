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Мягкие, румяные, ароматные: как приготовить идеальные пирожки

2:21
Еда

Если вы искали рецепт, который сочетает простоту, доступные ингредиенты и настоящий домашний вкус, — этот для вас. Пирожки с рисом и зелёным луком — это классика, которая всегда кстати: на завтрак, обед, в дорогу или к чаю. А благодаря творожному тесту они получаются особенно мягкими, слегка рассыпчатыми и долго остаются свежими.

Пирожки
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пирожки

Ингредиенты (на 10 порций)

Для теста:

  • Яйца — 2 шт.

  • Творог — 250 г

  • Сливочное масло — 125 г

  • Сахар — 1 ст. л.

  • Мука — 2 стакана

  • Разрыхлитель — 1 ст. л.

  • Яйцо для смазывания — 1 шт.

  • Щепотка соли

  • Растительное масло (для смазывания противня)

Для начинки:

  • Яйца — 4 шт.

  • Зелёный лук — большой пучок

  • Рис — 1 стакан

  • Сливочное масло — 1 ст. л.

  • Растительное масло — 1 ст. л.

  • Соль — по вкусу

Как готовить

1. Сначала начинка
Отварите рис: в кипящую подсоленную воду (2 стакана) добавьте 1 ст. л. растительного масла и рис. Варите 5 минут на сильном огне, затем — под крышкой на минимуме до готовности. Остудите.
Яйца сварите вкрутую, очистите и крупно порубите.
Зелёный лук промойте, обсушите, мелко нарежьте.
Смешайте рис, яйца, лук, сливочное масло и щепотку соли.

2. Замешиваем тесто
В миске соедините творог, яйца и сахар. Добавьте мягкое масло и перемешайте.
Муку просейте с разрыхлителем и солью, постепенно вводите в творожную массу. Тесто должно получиться мягким и пластичным.

3. Формируем пирожки
Разделите тесто на 10-12 частей. Каждую раскатайте в лепёшку.
В центр положите 1,5-2 ст. л. начинки, защипните края, придавая форму "жгутиком".

4. Выпекаем
Противень смажьте маслом, выложите пирожки, смажьте взбитым яйцом.
Выпекайте при 180 °C около 35 минут — до румяной корочки.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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