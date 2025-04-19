Самое красивое печенье на Пасху — и готовится за час

2:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Если куличи кажутся вам делом слишком хлопотным, а хочется чего-то по-настоящему пасхального и нарядного — попробуйте приготовить печенье в виде яиц. Это отличный способ создать весеннее настроение, особенно если привлечь к делу детей: им обязательно понравится и вырезать фигурки, и рисовать глазурью.

Фото: commons.wikimedia.org by Sunny365days, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Рождественское печенье

Ингредиенты (на 8 порций)

Для теста:

Мука пшеничная — 500 г

Сахар — 150 г

Масло сливочное — 180 г

Яйцо — 1 шт.

Желток — 1 шт.

Ванильный сахар — 20 г

Разрыхлитель — 10 г

Лимонный сок — 1 ч. л.

Для глазури:

Сахарная пудра — 150 г

Белок — 1 шт.

Как готовить

Шаг 1. Подготовка масла и основы

Достаньте сливочное масло за час до начала. Взбейте его с сахаром и ванильным сахаром до пышности. Добавьте яйцо, желток и лимонный сок — снова взбейте.

Шаг 2. Замес теста

Просейте муку с разрыхлителем, добавьте в масляную массу и замесите мягкое тесто. Заверните в плёнку, уберите в холодильник на 30 минут.

Шаг 3. Формуем печенье

Разогрейте духовку до 180 °C. Раскатайте тесто между двумя листами бумаги для выпечки — так ничего не прилипнет. Вырежьте фигурки в форме яиц. Остатки теста снова раскатайте.

Шаг 4. Выпекаем

Выложите заготовки на противень с бумагой, выпекайте 15 минут до лёгкой золотистости. Остудите на решётке.

Шаг 5. Украшаем глазурью

Взбейте белок до мягких пиков, затем добавьте сахарную пудру и взбивайте до плотности. Переложите в мешок, срежьте кончик до 2 мм и рисуйте узоры. Дайте глазури подсохнуть 30-40 минут.

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности. Выпекается из различных видов теста.

