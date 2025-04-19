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Самое красивое печенье на Пасху — и готовится за час

2:03
Еда

Если куличи кажутся вам делом слишком хлопотным, а хочется чего-то по-настоящему пасхального и нарядного — попробуйте приготовить печенье в виде яиц. Это отличный способ создать весеннее настроение, особенно если привлечь к делу детей: им обязательно понравится и вырезать фигурки, и рисовать глазурью.

Рождественское печенье
Фото: commons.wikimedia.org by Sunny365days, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Рождественское печенье

Ингредиенты (на 8 порций)

Для теста:

  • Мука пшеничная — 500 г

  • Сахар — 150 г

  • Масло сливочное — 180 г

  • Яйцо — 1 шт.

  • Желток — 1 шт.

  • Ванильный сахар — 20 г

  • Разрыхлитель — 10 г

  • Лимонный сок — 1 ч. л.

Для глазури:

  • Сахарная пудра — 150 г

  • Белок — 1 шт.

Как готовить

Шаг 1. Подготовка масла и основы
Достаньте сливочное масло за час до начала. Взбейте его с сахаром и ванильным сахаром до пышности. Добавьте яйцо, желток и лимонный сок — снова взбейте.

Шаг 2. Замес теста
Просейте муку с разрыхлителем, добавьте в масляную массу и замесите мягкое тесто. Заверните в плёнку, уберите в холодильник на 30 минут.

Шаг 3. Формуем печенье
Разогрейте духовку до 180 °C. Раскатайте тесто между двумя листами бумаги для выпечки — так ничего не прилипнет. Вырежьте фигурки в форме яиц. Остатки теста снова раскатайте.

Шаг 4. Выпекаем
Выложите заготовки на противень с бумагой, выпекайте 15 минут до лёгкой золотистости. Остудите на решётке.

Шаг 5. Украшаем глазурью
Взбейте белок до мягких пиков, затем добавьте сахарную пудру и взбивайте до плотности. Переложите в мешок, срежьте кончик до 2 мм и рисуйте узоры. Дайте глазури подсохнуть 30-40 минут.

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности. Выпекается из различных видов теста.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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