Самое красивое печенье на Пасху — и готовится за час

Если куличи кажутся вам делом слишком хлопотным, а хочется чего-то по-настоящему пасхального и нарядного — попробуйте приготовить печенье в виде яиц. Это отличный способ создать весеннее настроение, особенно если привлечь к делу детей: им обязательно понравится и вырезать фигурки, и рисовать глазурью.
Для теста:
Мука пшеничная — 500 г
Сахар — 150 г
Масло сливочное — 180 г
Яйцо — 1 шт.
Желток — 1 шт.
Ванильный сахар — 20 г
Разрыхлитель — 10 г
Лимонный сок — 1 ч. л.
Для глазури:
Сахарная пудра — 150 г
Белок — 1 шт.
Шаг 1. Подготовка масла и основы
Достаньте сливочное масло за час до начала. Взбейте его с сахаром и ванильным сахаром до пышности. Добавьте яйцо, желток и лимонный сок — снова взбейте.
Шаг 2. Замес теста
Просейте муку с разрыхлителем, добавьте в масляную массу и замесите мягкое тесто. Заверните в плёнку, уберите в холодильник на 30 минут.
Шаг 3. Формуем печенье
Разогрейте духовку до 180 °C. Раскатайте тесто между двумя листами бумаги для выпечки — так ничего не прилипнет. Вырежьте фигурки в форме яиц. Остатки теста снова раскатайте.
Шаг 4. Выпекаем
Выложите заготовки на противень с бумагой, выпекайте 15 минут до лёгкой золотистости. Остудите на решётке.
Шаг 5. Украшаем глазурью
Взбейте белок до мягких пиков, затем добавьте сахарную пудру и взбивайте до плотности. Переложите в мешок, срежьте кончик до 2 мм и рисуйте узоры. Дайте глазури подсохнуть 30-40 минут.
Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности. Выпекается из различных видов теста.
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