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Салат не должен быть скучным: 15 видов зелени, которые оживят любую тарелку

3:27
Еда

Салат — не просто зелёная подложка под заправку. Если правильно выбрать, подготовить и сочетать салатную зелень, она может стать настоящим героем тарелки. Хотите, чтобы ваш салат был хрустящим, ароматным и никогда не скучным? Тогда этот гид — именно то, что нужно.

Салат
Фото: freepik.com by kroshka__nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат

 Что такое настоящий салат-латук

Это Lactuca sativa, представитель семейства сложноцветных. Впервые его начали выращивать в Египте, а сейчас — это один из самых массово потребляемых овощей. Он может быть сладким, горьковатым, нежным или плотным — всё зависит от сорта.

Виды салата-латука и как их использовать

  • Айсберг — хрустящий и водянистый. Идеален в бургерах, "клиновых" салатах и уличной еде.

  • Ромэн (Кос) — прочный и слегка горьковатый. Идеален для "Цезаря" и гриля.

  • Маслоголовый (Баттерхед, Бостон, Бибб) — мягкий, бархатистый, сладковатый. Подходит для обёртывания и деликатных салатов.

  • Маленькая жемчужина — нежная и сладкая. Хорошо сочетается с анчоусами, оливками.

  • Листовой (зелёный, красный, дуболист) — рыхлый, мягкий, часто с лёгкой горчинкой. Подходит для сэндвичей, рулетов, салатов с фруктами и орехами.

Что такое цикорий и его сорта

Цикорий — родственник латука, но с ярко выраженной горчинкой, особенно зимой. Его часто тушат, запекают или смешивают с фруктами и сырами в салатах.

  • Фризе — кудрявые листья, горький, идеален с яйцом-пашот и беконом.

  • Радиккио — бордовый, плотный, слегка сладкий при приготовлении.

  • Эскароль — широкие волнистые листья, хорош как в салате, так и в супе.

  • Эндивий — лодочковидные листья, хрустящий и горький, хорош в закусках и запеканках.

Другая зелень, которую стоит знать

  • Месклун — смесь молодой зелени. Легко адаптируется под любую заправку.

  • Тацой — похож на бок-чой, но нежнее. Подходит для салатов и жарки.

  • Руккола — пряная, перечно-горчичная. Идеальна в пасте, пицце и салатах.

  • Кресс-салат — пикантнее рукколы. Хорош в пюре, соусах и миксах.

  • Капуста (кале) — плотная, жёсткая, для салатов, чипсов, супов.

  • Шпинат — мягкий, травянистый, особенно хорош в свежем виде.

  • Маше (кукурузный салат) — бархатистый, сладкий. Идеален с винегретом.

Как выбирать и хранить салатную зелень

Выбирайте:

  • Локальные сорта — они свежее.

  • Целые кочаны вместо нарезанных смесей — дольше хранятся.

  • Листья без пятен, вялости и запаха.

Храните:

  • В герметичном пакете с бумажным полотенцем.

  • В овощном ящике холодильника (0-5 °C).

  • Если зелень мыли — тщательно просушите перед хранением.

Как готовить

  • Не вся зелень — только для сырого вида. Жарьте ромэн, тушите радиккио, запекайте эндивий.

  • Готовьте свои смеси — пробуйте сочетания мягкой зелени с пикантной, хрусткой с нежной.

  • Не бойтесь горечи — добавьте сладкие фрукты, солёные сыры или винегрет.

Уточнения

Лату́к посевной или Салат латук (лат. Lactúca satíva) — вид однолетних травянистых растений рода Латук семейства Астровые (Asteraceae). 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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