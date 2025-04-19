Салат не должен быть скучным: 15 видов зелени, которые оживят любую тарелку

3:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат — не просто зелёная подложка под заправку. Если правильно выбрать, подготовить и сочетать салатную зелень, она может стать настоящим героем тарелки. Хотите, чтобы ваш салат был хрустящим, ароматным и никогда не скучным? Тогда этот гид — именно то, что нужно.

Фото: freepik.com by kroshka__nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат

Что такое настоящий салат-латук

Это Lactuca sativa, представитель семейства сложноцветных. Впервые его начали выращивать в Египте, а сейчас — это один из самых массово потребляемых овощей. Он может быть сладким, горьковатым, нежным или плотным — всё зависит от сорта.

Виды салата-латука и как их использовать

Айсберг — хрустящий и водянистый. Идеален в бургерах, "клиновых" салатах и уличной еде.

Ромэн (Кос) — прочный и слегка горьковатый. Идеален для "Цезаря" и гриля.

Маслоголовый (Баттерхед, Бостон, Бибб) — мягкий, бархатистый, сладковатый. Подходит для обёртывания и деликатных салатов.

Маленькая жемчужина — нежная и сладкая. Хорошо сочетается с анчоусами, оливками.

Листовой (зелёный, красный, дуболист) — рыхлый, мягкий, часто с лёгкой горчинкой. Подходит для сэндвичей, рулетов, салатов с фруктами и орехами.

Что такое цикорий и его сорта

Цикорий — родственник латука, но с ярко выраженной горчинкой, особенно зимой. Его часто тушат, запекают или смешивают с фруктами и сырами в салатах.

Фризе — кудрявые листья, горький, идеален с яйцом-пашот и беконом.

Радиккио — бордовый, плотный, слегка сладкий при приготовлении.

Эскароль — широкие волнистые листья, хорош как в салате, так и в супе.

Эндивий — лодочковидные листья, хрустящий и горький, хорош в закусках и запеканках.

Другая зелень, которую стоит знать

Месклун — смесь молодой зелени. Легко адаптируется под любую заправку.

Тацой — похож на бок-чой, но нежнее. Подходит для салатов и жарки.

Руккола — пряная, перечно-горчичная. Идеальна в пасте, пицце и салатах.

Кресс-салат — пикантнее рукколы. Хорош в пюре, соусах и миксах.

Капуста (кале) — плотная, жёсткая, для салатов, чипсов, супов.

Шпинат — мягкий, травянистый, особенно хорош в свежем виде.

Маше (кукурузный салат) — бархатистый, сладкий. Идеален с винегретом.

Как выбирать и хранить салатную зелень

Выбирайте:

Локальные сорта — они свежее.

Целые кочаны вместо нарезанных смесей — дольше хранятся.

Листья без пятен, вялости и запаха.

Храните:

В герметичном пакете с бумажным полотенцем.

В овощном ящике холодильника (0-5 °C).

Если зелень мыли — тщательно просушите перед хранением.

Как готовить

Не вся зелень — только для сырого вида . Жарьте ромэн, тушите радиккио, запекайте эндивий.

Готовьте свои смеси — пробуйте сочетания мягкой зелени с пикантной, хрусткой с нежной.

Не бойтесь горечи — добавьте сладкие фрукты, солёные сыры или винегрет.

Уточнения

Лату́к посевной или Салат латук (лат. Lactúca satíva) — вид однолетних травянистых растений рода Латук семейства Астровые (Asteraceae).

