Манник, гречневики, запеканка: ТОП-3 забытых бабушкиных блюда из детства

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Некоторые рецепты пахнут не просто ванилью или жареным луком — они пахнут детством.

Фото: commons.wikimedia.org by Zserghei, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Манник

Когда кастрюли были алюминиевыми, плиты — пузатыми, а еда — душевной. Вот три простых, но почти забытых блюда, которые когда-то с любовью готовили наши бабушки.

1. Манник — пирог на кефире и воспоминаниях

Манник — это как домашний торт без всяких наворотов. Манная крупа, кефир, немного сахара и бабушкина магия. Он всегда был чуть влажным внутри, с румяной корочкой и ароматом ванили или корицы.

Ели с вареньем, сметаной или просто так, горячим — прямо из духовки, с ложки.

2. Гречневики — котлеты без мяса, но с душой

Когда в холодильнике не густо, на выручку приходили гречневики. Сваренная гречка, яйцо, лук, немного муки — и вот уже шипят румяные котлетки.

Вкусны и тёплыми, и холодными, особенно с кефиром. И никто не жаловался, что нет мяса — было вкусно и сытно.

3. Запеканка из творога — утреннее тепло на тарелке

Каждая бабушка имела свой рецепт: с изюмом или без, с манкой или мукой, сладкую или нейтральную. Запеканка была как объятие — плотная, нежная, тёплая.

Её ели на завтрак, полдник или ужин. Иногда подливали варенье, иногда клали кусочек масла. Всегда — с любовью.

Вернуть вкус прошлого просто — достаньте старую форму, крупу, немного времени и щепотку памяти. И кухня снова наполнится ароматами детства.