Манник, гречневики, запеканка: ТОП-3 забытых бабушкиных блюда из детства

Некоторые рецепты пахнут не просто ванилью или жареным луком — они пахнут детством.
Когда кастрюли были алюминиевыми, плиты — пузатыми, а еда — душевной. Вот три простых, но почти забытых блюда, которые когда-то с любовью готовили наши бабушки.
1. Манник — пирог на кефире и воспоминаниях
Манник — это как домашний торт без всяких наворотов. Манная крупа, кефир, немного сахара и бабушкина магия. Он всегда был чуть влажным внутри, с румяной корочкой и ароматом ванили или корицы.
Ели с вареньем, сметаной или просто так, горячим — прямо из духовки, с ложки.
2. Гречневики — котлеты без мяса, но с душой
Когда в холодильнике не густо, на выручку приходили гречневики. Сваренная гречка, яйцо, лук, немного муки — и вот уже шипят румяные котлетки.
Вкусны и тёплыми, и холодными, особенно с кефиром. И никто не жаловался, что нет мяса — было вкусно и сытно.
3. Запеканка из творога — утреннее тепло на тарелке
Каждая бабушка имела свой рецепт: с изюмом или без, с манкой или мукой, сладкую или нейтральную. Запеканка была как объятие — плотная, нежная, тёплая.
Её ели на завтрак, полдник или ужин. Иногда подливали варенье, иногда клали кусочек масла. Всегда — с любовью.
Вернуть вкус прошлого просто — достаньте старую форму, крупу, немного времени и щепотку памяти. И кухня снова наполнится ароматами детства.
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Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.