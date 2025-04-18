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Манник, гречневики, запеканка: ТОП-3 забытых бабушкиных блюда из детства

1:42
Еда

Некоторые рецепты пахнут не просто ванилью или жареным луком — они пахнут детством.

Манник
Фото: commons.wikimedia.org by Zserghei, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Манник

Когда кастрюли были алюминиевыми, плиты — пузатыми, а еда — душевной. Вот три простых, но почти забытых блюда, которые когда-то с любовью готовили наши бабушки.

1. Манник — пирог на кефире и воспоминаниях

Манник — это как домашний торт без всяких наворотов. Манная крупа, кефир, немного сахара и бабушкина магия. Он всегда был чуть влажным внутри, с румяной корочкой и ароматом ванили или корицы.

Ели с вареньем, сметаной или просто так, горячим — прямо из духовки, с ложки.

2. Гречневики — котлеты без мяса, но с душой

Когда в холодильнике не густо, на выручку приходили гречневики. Сваренная гречка, яйцо, лук, немного муки — и вот уже шипят румяные котлетки.

Вкусны и тёплыми, и холодными, особенно с кефиром. И никто не жаловался, что нет мяса — было вкусно и сытно.

3. Запеканка из творога — утреннее тепло на тарелке

Каждая бабушка имела свой рецепт: с изюмом или без, с манкой или мукой, сладкую или нейтральную. Запеканка была как объятие — плотная, нежная, тёплая.

Её ели на завтрак, полдник или ужин. Иногда подливали варенье, иногда клали кусочек масла. Всегда — с любовью.

Вернуть вкус прошлого просто — достаньте старую форму, крупу, немного времени и щепотку памяти. И кухня снова наполнится ароматами детства.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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