Плюшки, которые запомнятся: слоёное тесто, брусника и немного магии

2:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Пышные, хрустящие, с кисло-сладкой начинкой и ореховым акцентом — это не десерт из кондитерской, а ваши домашние плюшки. При этом ничего сложного: тесто готовое, ягоды можно взять из морозилки, а результат — будто вы трудились полдня. Слоёные плюшки с пеканом и брусникой — это находка для всех, кто хочет впечатлить, не устать и не потратить ползарплаты.

Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain Слоеные плюшки

В чём секрет вкуса? Баланс и текстура

Брусника даёт приятную северную кислинку, пекан добавляет деликатную сладость и ореховую глубину, а слоёное тесто — идеальную хрустящую корочку. Рецепт максимально гибкий: подойдёт и для завтрака, и для уютного чаепития с гостями.

Что нужно — минимум продуктов и немного терпения

Ингредиенты на 8 порций:

Слоёное бездрожжевое тесто — 500 г

Брусника — 400 г (можно замороженную)

Тростниковый сахар — 100 г

Орех пекан — 100 г

Сливочное масло — 100 г

Как приготовить — пошагово

1. Подготовка теста

Не размораживайте тесто на кухонном столе — оно потеряет воздушность. Оставьте в холодильнике на 7 часов, затем достаньте, накройте плёнкой и дайте полежать ещё час при комнатной температуре.

2. Варим быструю брусничную начинку

Разомните 300 г ягод, добавьте сахар, доведите до кипения и уваривайте до густоты (10 минут). Остудите.

3. Готовим пекан

Рубите ножом, а не в блендере — крошка должна быть крупной, чтобы ощущаться в начинке.

4. Формируем рулеты

Раскатайте тесто до 2–3 мм, распределите варенье кисточкой, посыпьте пеканом и оставшейся брусникой, сверху натрите холодное масло. Сверните в плотный рулет.

5. Режем и печём

Нарежьте на шайбы по 2 см, выложите на пергамент, дайте постоять 15 минут под полотенцем. Выпекайте 12–15 минут при 200 °С.

Советы и нюансы

Хочется проще? Используйте готовое брусничное варенье.

Не заменяйте пекан грецким орехом — вкус будет другим, более резким.

Хотите пышности — берите слоёное дрожжевое тесто.