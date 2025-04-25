Плюшки, которые запомнятся: слоёное тесто, брусника и немного магии

Пышные, хрустящие, с кисло-сладкой начинкой и ореховым акцентом — это не десерт из кондитерской, а ваши домашние плюшки. При этом ничего сложного: тесто готовое, ягоды можно взять из морозилки, а результат — будто вы трудились полдня. Слоёные плюшки с пеканом и брусникой — это находка для всех, кто хочет впечатлить, не устать и не потратить ползарплаты.
В чём секрет вкуса? Баланс и текстура
Брусника даёт приятную северную кислинку, пекан добавляет деликатную сладость и ореховую глубину, а слоёное тесто — идеальную хрустящую корочку. Рецепт максимально гибкий: подойдёт и для завтрака, и для уютного чаепития с гостями.
Ингредиенты на 8 порций:
Слоёное бездрожжевое тесто — 500 г
Брусника — 400 г (можно замороженную)
Тростниковый сахар — 100 г
Орех пекан — 100 г
Сливочное масло — 100 г
1. Подготовка теста
Не размораживайте тесто на кухонном столе — оно потеряет воздушность. Оставьте в холодильнике на 7 часов, затем достаньте, накройте плёнкой и дайте полежать ещё час при комнатной температуре.
2. Варим быструю брусничную начинку
Разомните 300 г ягод, добавьте сахар, доведите до кипения и уваривайте до густоты (10 минут). Остудите.
3. Готовим пекан
Рубите ножом, а не в блендере — крошка должна быть крупной, чтобы ощущаться в начинке.
4. Формируем рулеты
Раскатайте тесто до 2–3 мм, распределите варенье кисточкой, посыпьте пеканом и оставшейся брусникой, сверху натрите холодное масло. Сверните в плотный рулет.
5. Режем и печём
Нарежьте на шайбы по 2 см, выложите на пергамент, дайте постоять 15 минут под полотенцем. Выпекайте 12–15 минут при 200 °С.
Хочется проще? Используйте готовое брусничное варенье.
Не заменяйте пекан грецким орехом — вкус будет другим, более резким.
Хотите пышности — берите слоёное дрожжевое тесто.
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