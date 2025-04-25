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Плюшки, которые запомнятся: слоёное тесто, брусника и немного магии

2:27
Еда

Пышные, хрустящие, с кисло-сладкой начинкой и ореховым акцентом — это не десерт из кондитерской, а ваши домашние плюшки. При этом ничего сложного: тесто готовое, ягоды можно взять из морозилки, а результат — будто вы трудились полдня. Слоёные плюшки с пеканом и брусникой — это находка для всех, кто хочет впечатлить, не устать и не потратить ползарплаты.

Слоеные плюшки
Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain
Слоеные плюшки

В чём секрет вкуса? Баланс и текстура

Брусника даёт приятную северную кислинку, пекан добавляет деликатную сладость и ореховую глубину, а слоёное тесто — идеальную хрустящую корочку. Рецепт максимально гибкий: подойдёт и для завтрака, и для уютного чаепития с гостями.

Что нужно — минимум продуктов и немного терпения

Ингредиенты на 8 порций:

  • Слоёное бездрожжевое тесто — 500 г

  • Брусника — 400 г (можно замороженную)

  • Тростниковый сахар — 100 г

  • Орех пекан — 100 г

  • Сливочное масло — 100 г

Как приготовить — пошагово

1. Подготовка теста
Не размораживайте тесто на кухонном столе — оно потеряет воздушность. Оставьте в холодильнике на 7 часов, затем достаньте, накройте плёнкой и дайте полежать ещё час при комнатной температуре.

2. Варим быструю брусничную начинку
Разомните 300 г ягод, добавьте сахар, доведите до кипения и уваривайте до густоты (10 минут). Остудите.

3. Готовим пекан
Рубите ножом, а не в блендере — крошка должна быть крупной, чтобы ощущаться в начинке.

4. Формируем рулеты
Раскатайте тесто до 2–3 мм, распределите варенье кисточкой, посыпьте пеканом и оставшейся брусникой, сверху натрите холодное масло. Сверните в плотный рулет.

5. Режем и печём
Нарежьте на шайбы по 2 см, выложите на пергамент, дайте постоять 15 минут под полотенцем. Выпекайте 12–15 минут при 200 °С.

Советы и нюансы

  • Хочется проще? Используйте готовое брусничное варенье.

  • Не заменяйте пекан грецким орехом — вкус будет другим, более резким.

  • Хотите пышности — берите слоёное дрожжевое тесто.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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