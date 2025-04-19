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Забудьте про луковую шелуху — лучшие стильные идеи покраски для яиц на Пасху

2:31
Еда

Пасха — это не только куличи и свечи, но и творческое настроение. Украшение яиц стало настоящим искусством, а не просто рутиной. И если вы устали от луковой шелухи, пора пробовать новое: космос, смайлики, эффект "от Тиффани" и даже стилизация под "Игру престолов".

Пасхальные яйца
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пасхальные яйца

Почему мы красим яйца на Пасху?

Традиция имеет глубокий смысл: яйцо символизирует жизнь и Воскресение, а красный цвет — страдание Иисуса Христа. Для христиан пасхальное яйцо — это маленький, но важный символ надежды и обновления.

Когда лучше красить яйца?

По церковным традициям — в Чистый четверг, но допустимо и в первые дни Страстной недели. Главное — не в Великую пятницу и субботу. Так вы соблюдёте обряд и успеете создать по-настоящему красивые украшения.

Съедобное украшение: красиво и вкусно

1. Луковая шелуха

Классика! Отвар из шелухи + немного терпения — и получите насыщенные янтарные оттенки. Лучше настаивать отвар заранее.

2. Растительные оттиски

Прикладываем листья петрушки или укропа, оборачиваем марлей, варим в луковом отваре — на выходе получается эффект натуральной гравировки.

3. Куркума, свёкла, краснокочанная капуста

Натуральные красители не только безопасны, но и дают яркие, неожиданные оттенки: жёлтые, фиолетовые, розовые.

Для декора: фантазии без границ

4. Яйца "от Тиффани"

Блестящие, элегантные, с ленточками — идеально для стильного стола.

5. Космические яйца

Используйте губку, тёмную краску и немного серебристой акриловой пудры — и получайте эффект галактики.

6. Яйца-смайлики

Ярко-жёлтая краска + перманентный маркер — и у вас целая коллекция яичных эмоций.

7. Металлический эффект

Фольга, перламутр или специальная термоплёнка делают яйца настоящими арт-объектами.

И это только малая часть — из 15 способов каждый найдёт себе по душе и по уровню подготовки.

Почему стоит попробовать?

  • Это весело — особенно с детьми;

  • Это красиво — стол становится нарядным;

  • Это вдохновляет — можно создать своё пасхальное настроение, не как у всех.

Уточнения

Па́сха (греч. πάσχα и лат. Pascha), также Воскресе́ние Христо́во (греч. Ἡ Ανάστασις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ), или Све́тлое Христо́во Воскресе́ние — древнейший и самый важный христианский праздник.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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