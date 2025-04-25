Настойка на перегородках ореха: старинный рецепт, актуальный и сегодня

О грецких орехах знают все, но мало кто задумывается, что настоящая сила может скрываться не в ядре, а между ним — в тонких тёмных перегородках. Эти хрупкие перемычки раньше выбрасывали без сожаления, но сегодня их охотно сушат, заваривают, настаивают и даже используют вместо аптечных добавок.
Грецкий орех — не просто закуска, а культурный и медицинский символ. Ещё Гиппократ лечил им головную боль, а Авиценна использовал орехи при болях в желудке. Но и тогда знали: тонкие перегородки внутри плода не менее полезны. Их растирали в порошок, заваривали в отварах и прикладывали к ранам.
Современная наука подтвердила: перегородки — не пустышка. По данным исследований, в них в два раза больше йода, чем в самом ядре. В составе — пектин, дубильные вещества, эфирные масла, витамины А, С, Е, группы В и микроэлементы: магний, цинк, калий, кальций. Это мощная поддержка для иммунитета, щитовидки, микрофлоры и даже дыхательной системы.
В народной медицине отвары и настойки из перепонок используют при:
колите и расстройствах пищеварения
заболеваниях щитовидной железы
диабете
воспалениях суставов
простатите и миоме
Но важный момент: эффект будет, только если сырьё собрано правильно. Пересушенные или консервированные перегородки теряют ценность.
Когда собирать и как сушить
Лучшее время — июнь и начало июля, пока орехи ещё молочные. Извлекайте перегородки вручную, сушите на бумаге, без духовки и сушилок — только естественным путём. Хранить — в бумажных пакетах, не больше двух лет.
Перегородки запрещены при:
аллергии на орехи
кожных заболеваниях
гастритах, запорах
беременности и кормлении (если на спирту)
избытке йода
Перед применением лучше проконсультироваться с врачом.
Как выбрать и где взять
Покупайте только у проверенных продавцов. Избегайте трухи и пожелтевших перепонок. Идеальная упаковка — бумажная или тканевая. На развес — тоже можно, но убедитесь в свежести и условиях хранения.
Вам понадобится:
1 ст. л. перегородок
1 л водки
2 ст. л. мёда или вишнёвого варенья
Сложите перегородки в банку из тёмного стекла, залейте водкой, настаивайте 2 недели в тёмном месте. Периодически встряхивайте. Процедите, добавьте мёд. Храните в прохладном тёмном месте до 2 лет.
Оре́х гре́цкий — вид деревьев рода Орех семейства Ореховые (Juglandaceae). Известная издревле ценная плодовая культура.
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