Настойка на перегородках ореха: старинный рецепт, актуальный и сегодня

3:02 Your browser does not support the audio element. Еда

О грецких орехах знают все, но мало кто задумывается, что настоящая сила может скрываться не в ядре, а между ним — в тонких тёмных перегородках. Эти хрупкие перемычки раньше выбрасывали без сожаления, но сегодня их охотно сушат, заваривают, настаивают и даже используют вместо аптечных добавок.

Фото: commons.wikimedia.org by Kovbaskina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Орехи

Перепонки с историей: от Персии до настойки на даче

Грецкий орех — не просто закуска, а культурный и медицинский символ. Ещё Гиппократ лечил им головную боль, а Авиценна использовал орехи при болях в желудке. Но и тогда знали: тонкие перегородки внутри плода не менее полезны. Их растирали в порошок, заваривали в отварах и прикладывали к ранам.

Йод, витамины и антиоксиданты: чем богаты перегородки

Современная наука подтвердила: перегородки — не пустышка. По данным исследований, в них в два раза больше йода, чем в самом ядре. В составе — пектин, дубильные вещества, эфирные масла, витамины А, С, Е, группы В и микроэлементы: магний, цинк, калий, кальций. Это мощная поддержка для иммунитета, щитовидки, микрофлоры и даже дыхательной системы.

От простатита до диабета: в чём помогает настойка

В народной медицине отвары и настойки из перепонок используют при:

колите и расстройствах пищеварения

заболеваниях щитовидной железы

диабете

воспалениях суставов

простатите и миоме

Но важный момент: эффект будет, только если сырьё собрано правильно. Пересушенные или консервированные перегородки теряют ценность.

Когда собирать и как сушить

Лучшее время — июнь и начало июля, пока орехи ещё молочные. Извлекайте перегородки вручную, сушите на бумаге, без духовки и сушилок — только естественным путём. Хранить — в бумажных пакетах, не больше двух лет.

Внимание: противопоказания есть

Перегородки запрещены при:

аллергии на орехи

кожных заболеваниях

гастритах, запорах

беременности и кормлении (если на спирту)

избытке йода

Перед применением лучше проконсультироваться с врачом.

Как выбрать и где взять

Покупайте только у проверенных продавцов. Избегайте трухи и пожелтевших перепонок. Идеальная упаковка — бумажная или тканевая. На развес — тоже можно, но убедитесь в свежести и условиях хранения.

Рецепт классической настойки на перегородках

Вам понадобится:

1 ст. л. перегородок

1 л водки

2 ст. л. мёда или вишнёвого варенья

Сложите перегородки в банку из тёмного стекла, залейте водкой, настаивайте 2 недели в тёмном месте. Периодически встряхивайте. Процедите, добавьте мёд. Храните в прохладном тёмном месте до 2 лет.

Уточнения

Оре́х гре́цкий — вид деревьев рода Орех семейства Ореховые (Juglandaceae). Известная издревле ценная плодовая культура.



