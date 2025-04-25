Чёрная корочка — враг или зря пугают? Разбираемся без паники

Обугленный тост, мясо с хрустящей корочкой, поджаристые овощи — звучит аппетитно, но пугающе. Ведь давно ходят слухи: чем темнее корка, тем выше риск рака. Так можно ли есть подгоревшее или пора отказаться от гриля и мангала навсегда?
Когда еду жарят, запекают или грилят на высоких температурах, запускаются два процесса: карамелизация и реакция Майяра. Именно они придают любимый вкус румяной корочке. Но если переборщить с огнём, начинается обугливание — и вот тут возникают нежелательные вещества: акриламид, гетероциклические амины и полициклические ароматические углеводороды.
Все три считаются условно канцерогенными. На животных доказана их связь с опухолями. Но на людях — пока нет убедительных подтверждений, отмечают эксперты.
Издание EatingWell цитирует мнение специалистов: разовая порция подгоревшей еды не нанесёт вреда. Но если это становится привычкой — риски могут накапливаться. Ключ в регулярности, а не в единичном "подгорело".
Не обязательно отказываться от любимого гриля. Просто готовьте аккуратнее, не допускайте сильного обугливания. И не забывайте про базу: разнообразный рацион, больше клетчатки, цельные продукты, меньше переработки — всё это в итоге влияет на здоровье куда больше, чем один подгоревший тост.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Учёные рассчитали точную дату гибели жизни на Земле. Что происходит с Солнцем, и как нам выжить после миллиардного отсчёта?