Чёрная корочка — враг или зря пугают? Разбираемся без паники

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Обугленный тост, мясо с хрустящей корочкой, поджаристые овощи — звучит аппетитно, но пугающе. Ведь давно ходят слухи: чем темнее корка, тем выше риск рака. Так можно ли есть подгоревшее или пора отказаться от гриля и мангала навсегда?

Фото: commons.wikimedia.org/ by Hye-youngJung, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Процесс приготовления

Корочка под микроскопом: что там на самом деле

Когда еду жарят, запекают или грилят на высоких температурах, запускаются два процесса: карамелизация и реакция Майяра. Именно они придают любимый вкус румяной корочке. Но если переборщить с огнём, начинается обугливание — и вот тут возникают нежелательные вещества: акриламид, гетероциклические амины и полициклические ароматические углеводороды.

Все три считаются условно канцерогенными. На животных доказана их связь с опухолями. Но на людях — пока нет убедительных подтверждений, отмечают эксперты.

Случайно съел — не беда, но лучше не злоупотреблять

Издание EatingWell цитирует мнение специалистов: разовая порция подгоревшей еды не нанесёт вреда. Но если это становится привычкой — риски могут накапливаться. Ключ в регулярности, а не в единичном "подгорело".

Стейк — можно, уголь — не стоит

Не обязательно отказываться от любимого гриля. Просто готовьте аккуратнее, не допускайте сильного обугливания. И не забывайте про базу: разнообразный рацион, больше клетчатки, цельные продукты, меньше переработки — всё это в итоге влияет на здоровье куда больше, чем один подгоревший тост.