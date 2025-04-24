Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Археолог с лапками: почему ваш кот устраивает бесконечные раскопки в лотке, и что с этим делать
Космос против человека: почему космонавты возвращаются другими — и не всегда в лучшую сторону
Миллионы авто под угрозой: достаточно VIN, чтобы уехать на чужом KIA
Пасха позади: эти 4 завтрака запустят детокс вашего организма — почувствуете легкость
Миграционный кризис ударил по туристам: что изменилось в Шенгенской зоне
Квантовый чип Wukong: как Китай готовится к мировому господству
Чем грозит Европе избыток украинской электроэнергии: скрытые риски
Улучшите свой сон с помощью успокаивающих растений, выращенных дома
Цезарь-роллы, которые удобно есть без вилки и ножа

Забыли промыть — и сделали правильно: как варить пасту, чтобы не слипалась

1:54
Еда

Казалось бы, промыть — значит спасти от слипания. Такой лайфхак о макаронах активно гуляет по соцсетям, но правда ли это работает? Шеф-повар Иван Кудряшов расставил все точки над "и": мыть пасту — это просто лишняя суета. Более того, можно испортить и вкус, и текстуру.

Макароны с фаршем
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Макароны с фаршем

Глютен работает, даже если вы против

Макароны делают из пшеницы. В процессе варки они неизбежно выделяют глютен — белок, который и делает воду мутной, а текстуру слегка липкой. Но именно он помогает сохранять нужную форму, "связывает" соус и даёт тот самый эффект "аль денте".

Если же вы смоете верхний слой глютена под струёй воды — получите сухую, мёртвую пасту, к которой ничего не пристаёт.

Секрет идеальной пасты — в тайминге, а не в мойке

Чтобы макароны не слиплись, достаточно трёх простых шагов:

  1. Много воды. Минимум литр на 100 граммов макарон.

  2. Вода должна кипеть по-настоящему.

  3. Сразу после слива — отправить пасту в соус. Без паузы.

Никакое промывание не заменит правильную технику.

Масло в воду — тоже миф

Добавлять масло при варке — привычка, которая больше мешает, чем помогает. Масло не мешает слипанию, а вот соусу потом действительно сложнее "зацепиться" за пасту. Поэтому правильная последовательность: варка → соус → перемешать и подать.

Никакой воды из-под крана — ни до, ни после

По словам Ивана Кудряшова, мыть макароны после варки — это как поливать кетчупом хороший стейк. Просто не нужно. Это нарушает идеальный баланс текстуры, температуры и вкуса.

"Сварили — и сразу в соус. Тогда макароны никогда не слипнутся", — подчёркивает шеф.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают
Красота и стиль
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают Аудио 
Маленькие, но организованные: что они ищут у вас дома и как их остановить
Домашние животные
Маленькие, но организованные: что они ищут у вас дома и как их остановить Аудио 
Они не просто любят — они служат: породы собак, чья верность выходит за рамки привычного
Домашние животные
Они не просто любят — они служат: породы собак, чья верность выходит за рамки привычного Аудио 
Популярное
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти

Учёные рассчитали точную дату гибели жизни на Земле. Что происходит с Солнцем, и как нам выжить после миллиардного отсчёта?

Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают
ТОП-5 лучших легковушек всех времён
Весна начинается со сморчков: что можно, а что нельзя с ними делать
Советские истребители, опередившие своё время Дмитрий Плотников Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев Конгрессмен Фицпатрик выстрелил посланием Путину по русским и мог начать войну с РФ Олег Володин
Муравейник в теплице — не норма: как избавиться и не навредить
Больше не нужно тратить деньги на кондиционер: охладить свой дом можно с помощью простой трубы
6 мест в океане, которых боятся даже подводные лодки
6 мест в океане, которых боятся даже подводные лодки
Последние материалы
Археолог с лапками: почему ваш кот устраивает бесконечные раскопки в лотке, и что с этим делать
Космос против человека: почему космонавты возвращаются другими — и не всегда в лучшую сторону
Миллионы авто под угрозой: достаточно VIN, чтобы уехать на чужом KIA
Пасха позади: эти 4 завтрака запустят детокс вашего организма — почувствуете легкость
Квантовый чип Wukong: как Китай готовится к мировому господству
Миграционный кризис ударил по туристам: что изменилось в Шенгенской зоне
Чем грозит Европе избыток украинской электроэнергии: скрытые риски
Улучшите свой сон с помощью успокаивающих растений, выращенных дома
Забыли промыть — и сделали правильно: как варить пасту, чтобы не слипалась
Цезарь-роллы, которые удобно есть без вилки и ножа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.