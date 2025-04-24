Забыли промыть — и сделали правильно: как варить пасту, чтобы не слипалась

Казалось бы, промыть — значит спасти от слипания. Такой лайфхак о макаронах активно гуляет по соцсетям, но правда ли это работает? Шеф-повар Иван Кудряшов расставил все точки над "и": мыть пасту — это просто лишняя суета. Более того, можно испортить и вкус, и текстуру.
Макароны делают из пшеницы. В процессе варки они неизбежно выделяют глютен — белок, который и делает воду мутной, а текстуру слегка липкой. Но именно он помогает сохранять нужную форму, "связывает" соус и даёт тот самый эффект "аль денте".
Если же вы смоете верхний слой глютена под струёй воды — получите сухую, мёртвую пасту, к которой ничего не пристаёт.
Чтобы макароны не слиплись, достаточно трёх простых шагов:
Много воды. Минимум литр на 100 граммов макарон.
Вода должна кипеть по-настоящему.
Сразу после слива — отправить пасту в соус. Без паузы.
Никакое промывание не заменит правильную технику.
Добавлять масло при варке — привычка, которая больше мешает, чем помогает. Масло не мешает слипанию, а вот соусу потом действительно сложнее "зацепиться" за пасту. Поэтому правильная последовательность: варка → соус → перемешать и подать.
По словам Ивана Кудряшова, мыть макароны после варки — это как поливать кетчупом хороший стейк. Просто не нужно. Это нарушает идеальный баланс текстуры, температуры и вкуса.
"Сварили — и сразу в соус. Тогда макароны никогда не слипнутся", — подчёркивает шеф.
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