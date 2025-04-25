Куриные сердечки — новый хит майских: вот как их замариновать

Пока все скупают шею и свиную корейку к майским праздникам, есть один продукт, который обычно остаётся без внимания. А зря. Шашлык из куриных сердечек — это не только бюджетно, но и безумно вкусно. Главное — знать, как правильно их замариновать и приготовить.
Во-первых, это доступно. Во-вторых, куриные сердечки получаются очень мягкими, если готовить их с умом. В отличие от классического мяса, они не пересыхают, остаются упругими и ароматными. А ещё это настоящий белковый заряд — минимум жира, максимум пользы.
Успех шашлыка начинается с маринада. Для сердечек идеально подойдёт смесь, которая раскроет их вкус, но не перебьёт характерный аромат:
500 г куриных сердечек
2 ст. л. соевого соуса
1 ст. л. бальзамического уксуса или лимонного сока
2 зубчика чеснока (измельчить)
щепотка тимьяна или зиры
1 ч. л. мёда
перец чёрный, соль по вкусу
Сердечки нужно промыть, удалить сгустки крови (это важно!) и оставить в маринаде на 2-3 часа, а лучше — на ночь.
Лучше всего нанизывать сердечки на шпажки или шампуры — плотно, но не сдавливая. Жарить нужно быстро: по 3-4 минуты с каждой стороны, на сильных углях, чтобы появилась корочка, а внутри всё осталось сочным.
Совет: если жарить на мангале неудобно, их можно быстро обжарить на решетке-гриль или приготовить на сковороде-гриль дома — вкус почти не пострадает.
Сердечки идеально сочетаются с луком, маринованным в уксусе и сахаре, или с лёгким овощным салатом. А вместо тяжёлых соусов попробуйте йогуртовую заправку с чесноком и зеленью — это освежает и не забивает вкус самого шашлыка.
Если вы хотите уйти от банального "мясо на шампуре" и при этом не разориться — этот вариант точно попадёт в десятку. Да и для тех, кто уже пробовал всё, куриные сердечки станут открытием. Вкус у них выразительный, структура интересная, а подача — совсем не избитая.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Мировой океан скрывает зоны, в которые не заходит даже военный флот. Почему субмарины обходят стороной целые регионы? Причины — и жуткие, и логичные.