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Куриные сердечки — новый хит майских: вот как их замариновать

2:25
Еда

Пока все скупают шею и свиную корейку к майским праздникам, есть один продукт, который обычно остаётся без внимания. А зря. Шашлык из куриных сердечек — это не только бюджетно, но и безумно вкусно. Главное — знать, как правильно их замариновать и приготовить.

куриные сердечки
Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain
куриные сердечки

Почему именно сердечки

Во-первых, это доступно. Во-вторых, куриные сердечки получаются очень мягкими, если готовить их с умом. В отличие от классического мяса, они не пересыхают, остаются упругими и ароматными. А ещё это настоящий белковый заряд — минимум жира, максимум пользы.

Маринад — решает всё

Успех шашлыка начинается с маринада. Для сердечек идеально подойдёт смесь, которая раскроет их вкус, но не перебьёт характерный аромат:

  • 500 г куриных сердечек

  • 2 ст. л. соевого соуса

  • 1 ст. л. бальзамического уксуса или лимонного сока

  • 2 зубчика чеснока (измельчить)

  • щепотка тимьяна или зиры

  • 1 ч. л. мёда

  • перец чёрный, соль по вкусу

Сердечки нужно промыть, удалить сгустки крови (это важно!) и оставить в маринаде на 2-3 часа, а лучше — на ночь.

Как готовить: быстро и с огоньком

Лучше всего нанизывать сердечки на шпажки или шампуры — плотно, но не сдавливая. Жарить нужно быстро: по 3-4 минуты с каждой стороны, на сильных углях, чтобы появилась корочка, а внутри всё осталось сочным.

Совет: если жарить на мангале неудобно, их можно быстро обжарить на решетке-гриль или приготовить на сковороде-гриль дома — вкус почти не пострадает.

Чем подать: просто, но со вкусом

Сердечки идеально сочетаются с луком, маринованным в уксусе и сахаре, или с лёгким овощным салатом. А вместо тяжёлых соусов попробуйте йогуртовую заправку с чесноком и зеленью — это освежает и не забивает вкус самого шашлыка.

Нестандартный шашлык — лучший повод удивить гостей

Если вы хотите уйти от банального "мясо на шампуре" и при этом не разориться — этот вариант точно попадёт в десятку. Да и для тех, кто уже пробовал всё, куриные сердечки станут открытием. Вкус у них выразительный, структура интересная, а подача — совсем не избитая.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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