Столовая СССР. Можно ли было наесться на 50 копеек?

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

В советской столовой 50 копеек были не просто монеткой — это был пропуск в мир горячего обеда, пусть и не слишком изысканного, но сытного.

Фото: commons.wikimedia.org by EugeneZelenko, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ 50 копеек

Вопрос "можно ли было наесться?" звучал бы тогда странно. Потому что — можно было, и ещё как.

Что можно было купить на 50 копеек в столовке

Суп (щи, борщ, лапша, суп рыбный) — от 15 до 49 копеек

Котлета с гарниром (гречка, макароны, картошка) — 10-35 копеек

Компот, кисель или чай — 3-8 копеек

Получается: первое + второе + компот — можно было запросто уложиться в полтинник.

Почему это работало?

Цены регулировались государством — дотации на питание были нормой.

Продукты поставлялись централизованно — гарантировано и дёшево.

Целью было не заработать, а накормить — особенно рабочих, студентов и школьников.

Наесться — это не про гурмана

Порции были простыми, но щедрыми. Котлета пусть и "гостовская", но жареная с хрустящей корочкой. Макароны липли, но грели. Суп был жидкий, но с мясом.

И главное — всё было горячее и свежее, прямо с раздачи.

50 копеек в столовой СССР — это не только про еду. Это про время, когда за такие деньги можно было уйти сытым и с ощущением, что тебя не просто покормили, а подогрели душу.