Столовая СССР. Можно ли было наесться на 50 копеек?

В советской столовой 50 копеек были не просто монеткой — это был пропуск в мир горячего обеда, пусть и не слишком изысканного, но сытного.
Вопрос "можно ли было наесться?" звучал бы тогда странно. Потому что — можно было, и ещё как.
Что можно было купить на 50 копеек в столовке
Получается: первое + второе + компот — можно было запросто уложиться в полтинник.
Почему это работало?
Наесться — это не про гурмана
Порции были простыми, но щедрыми. Котлета пусть и "гостовская", но жареная с хрустящей корочкой. Макароны липли, но грели. Суп был жидкий, но с мясом.
И главное — всё было горячее и свежее, прямо с раздачи.
50 копеек в столовой СССР — это не только про еду. Это про время, когда за такие деньги можно было уйти сытым и с ощущением, что тебя не просто покормили, а подогрели душу.
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Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.