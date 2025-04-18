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Столовая СССР. Можно ли было наесться на 50 копеек?

1:29
Еда

В советской столовой 50 копеек были не просто монеткой — это был пропуск в мир горячего обеда, пусть и не слишком изысканного, но сытного.

50 копеек
Фото: commons.wikimedia.org by EugeneZelenko, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
50 копеек

Вопрос "можно ли было наесться?" звучал бы тогда странно. Потому что — можно было, и ещё как.

Что можно было купить на 50 копеек в столовке

  • Суп (щи, борщ, лапша, суп рыбный) — от 15 до 49 копеек
  • Котлета с гарниром (гречка, макароны, картошка) — 10-35 копеек
  • Компот, кисель или чай — 3-8 копеек

Получается: первое + второе + компот — можно было запросто уложиться в полтинник.

Почему это работало?

  • Цены регулировались государством — дотации на питание были нормой.
  • Продукты поставлялись централизованно — гарантировано и дёшево.
  • Целью было не заработать, а накормить — особенно рабочих, студентов и школьников.

Наесться — это не про гурмана

Порции были простыми, но щедрыми. Котлета пусть и "гостовская", но жареная с хрустящей корочкой. Макароны липли, но грели. Суп был жидкий, но с мясом.
И главное — всё было горячее и свежее, прямо с раздачи.

50 копеек в столовой СССР — это не только про еду. Это про время, когда за такие деньги можно было уйти сытым и с ощущением, что тебя не просто покормили, а подогрели душу.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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