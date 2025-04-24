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Субпродукты полезнее филе: но только если съесть их правильно

2:06
Еда

О субпродуктах говорят много, но чаще — пренебрежительно. Между тем, по словам доктора Сергея Агапкина, именно они могут стать мощной поддержкой для сердца, сосудов, мозга и суставов. Главное — знать, как их есть и в каком количестве.

куриные сердечки
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain
куриные сердечки

В12 против сосудистых бед

Один из главных аргументов в пользу субпродуктов — это витамин В12. Его особенно много в печени, сердцах и желудках. В12 нужен для нейтрализации гомоцистеина — аминокислоты, разрушающей стенки сосудов и повышающей риск атеросклероза. Проще говоря, этот витамин — защитник вашего сердца.

Селен — невидимый щит

Субпродукты богаты и селеном — природным антиоксидантом. Он борется с клеточными повреждениями и, как предполагается, может снижать риск развития онкологии. Причём, в отличие от добавок, в субпродуктах он усваивается лучше.

Железо для энергии

Для тех, кто часто чувствует слабость и усталость, полезны куриная печень и желудки. В них много легкоусвояемого железа, необходимого для синтеза гемоглобина. Это значит — кислород лучше доходит до клеток, а значит, повышается выносливость и работоспособность.

Холодец — не просто закуска

Суставам нужен коллаген. Особенно ценен его второй тип, который содержится в желатиновых частях субпродуктов. Регулярное включение в рацион холодца или блюд на его основе помогает поддерживать эластичность хрящей и замедлять износ суставов.

Сколько и как часто

Оптимальная доза — 100-200 граммов субпродуктов в неделю. Этого достаточно, чтобы получать ощутимую пользу без риска перегрузки организма. Но есть нюанс: важно выбирать качественные продукты. Обратите внимание на упаковку — кристаллики льда могут указывать на повторную заморозку. А такой продукт — уже не польза, а потенциальная угроза.

Уточнения

Субпроду́кты — внутренние органы (ливер, потроха) и части туш убойных животных, за исключением мякоти мяса, пригодные для дальнейшей переработки в пищевых или технических целях.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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