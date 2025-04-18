В Советском Союзе кулич не был "праздничным десертом" из кулинарного шоу. Он был ритуалом.
Его не покупали — его пекли, с мукой на локтях, тёплым молоком из бутылки и под полотенцем на батарее.
Без миксеров — только руки и любовь
Никаких планетарных миксеров, силиконовых форм и блендеров. Всё — руками. Тесто в СССР месили долго, до блеска и до того самого звука, когда оно отстаёт от рук с лёгким хлопком. Бабушка говорила: "Пока руки не устали — кулич не готов".
Разрыхлитель? Забудь.
Вместо него — живые дрожжи, чуть кислые, в фольге. Их разводили в тёплом молоке, добавляли сахар, муку, и ждали, пока "поднимется шапкой".
Была особая магия: не хлопать дверью, не дышать громко, чтобы тесто не "осело".
Формы из-под консервов
Куличи пекли в банках из-под сгущёнки или шпрот. Промазанные маслом, выложенные бумагой — и в духовку. Цветочные формы или антипригарные — это уже фантастика будущего.
Глазурь — сахарная сказка
Белки, взбитые вручную (!) с сахаром. Иногда с лимонной кислотой — для крепости. Глазурь ложилась неровно, текла — но в этом и была прелесть. Посыпали сверху тем, чем было: драже, цветной сахар или крошка печенья.
Почему вкуснее?
Кулич из СССР — это не про технологию. Это про тепло, заботу и тот самый вкус, который возвращает в детство, стоит только почувствовать аромат ванили.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.