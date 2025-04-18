Пять утренних ритуалов, которые превратят ваш день в мини-путешествие

2:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Тост с маслом и джемом — классика французских утр. Но что, если привычный завтрак перестал вдохновлять, а душа просит новых вкусов? В Париже легко отправиться в гастрономическое путешествие, не покидая город: достаточно сменить адрес для утреннего кофе.

Фото: commons.wikimedia.org by Salicyna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бутерброд

1. Греция в тарелке — завтрак в Etsi

В XI округе кафе Etsi приглашает на утро в греческом стиле: хлеб с оливковым маслом, йогурт с медом и орехами, сезонные фрукты. Теплые ароматы Эгейского моря — без авиабилета.

2. Ливанское утро в Liza

На улице rue de la Banque завтрак превращается в восточную сказку. В Liza подают лепешки манакиш, мягкий хумус, лабне, сладости с финиками и ароматный мятный чай. Настоящее пробуждение вкуса.

3. Римское начало дня — Testaccio

Кафе Testaccio в VII округе предлагает настоящее итальянское утро: корнетто, крем-капа и римские закуски. Завтрак здесь — как сцена из фильма Феллини.

4. Американская классика в Sunday in Soho

На rue Saint-Marc уютно расположилось кафе Sunday in Soho. Блины, яйца Бенедикт, авокадо-тосты и filter coffee — словно проснулись в Нью-Йорке.

5. Бразильский вайб в Nossa

В районе Grands Boulevards кафе Nossa наполняет утро солнцем Южной Америки: сырные булочки пао-де-кейжу, асаи боул и свежие тропические соки. Завтрак здесь бодрит лучше любого кофе.

Идеальное утро — это смена вкуса

Не обязательно уезжать из Парижа, чтобы почувствовать атмосферу другой страны. Достаточно выбрать необычный завтрак — и утро наполнится ароматами путешествий. Эти заведения не просто кормят — они дарят маленькое гастрономическое приключение.

Уточнения

Ритуа́л (лат. ritualis — «обрядовый» от ritus — «торжественная церемония; культовый обряд») — совокупность действий, сопровождающих религиозный акт или выработанный обычаем установленный порядок совершения чего-либо; церемониал.

