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Пасха с сюрпризом: чем опасны синтетические краски на яйцах

Еда

Пасха — время ярких красок, семейных застолий и, конечно же, традиционных крашеных яиц. Но за этой красотой может скрываться опасность, особенно если не соблюдать элементарные меры предосторожности. Оказывается, даже любимые всеми яйца могут нанести вред здоровью, если подойти к их приготовлению и употреблению неправильно.

Пасхальные яйца
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пасхальные яйца

Зачем ограничивать количество яиц на праздник

Яйца — полезный, но довольно тяжёлый для организма продукт. Желток содержит насыщенные жиры, которые могут вызывать спазмы желчного пузыря и перегрузку печени. Особенно это актуально в дни, когда на столе уже есть жирное мясо, куличи с маслом и сахаром. В результате — пищевое перенасыщение и тяжесть в желудке.

К тому же, яичный белок является сильным аллергеном. Для многих людей его избыточное употребление может стать причиной высыпаний или других неприятных реакций. Поэтому лучше всего — соблюдать умеренность и распределять яйца на несколько приёмов пищи.

Почему окрашенные белки — не лучшая идея

Самая большая опасность кроется в краске, которой украшают пасхальные яйца. Если во время варки скорлупа трескается, пигмент легко проникает внутрь и окрашивает белок. Особенно вредны синтетические красители — они могут вызвать аллергию или раздражение желудка, особенно у детей и людей с повышенной чувствительностью.

Исключение — натуральные красители вроде зелёной краски, полученной из растительных компонентов. Но большинство магазинных наборов содержат именно химические пигменты, поэтому будьте внимательны при выборе.

Сырые и переваренные яйца — тоже не вариант

Ещё одна опасность — неправильная термическая обработка. Недоваренные яйца несут риск заражения сальмонеллой, особенно если они были куплены на стихийных рынках или не прошли достаточную проверку.

С другой стороны, переваривание тоже вредно. Варка дольше 10 минут вызывает химическую реакцию между железом и серой, в результате которой образуются соединения, придающие желтку серо-зелёный оттенок. Они не только портят вкус, но и могут быть токсичными при регулярном употреблении.

Особая осторожность — для людей с хроническими заболеваниями

Желтки особенно не рекомендуются людям с высоким уровнем холестерина, сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом. В их рационе яйца допустимы в ограниченных количествах и строго под контролем. А на праздники тем более стоит подумать о замене части традиционных блюд на более лёгкие.

Как праздновать вкусно и безопасно

Вот несколько простых, но важных советов:

  • Не ешьте белки с окрашенной поверхностью, если скорлупа треснула.

  • Отдавайте предпочтение натуральным красителям.

  • Варите яйца не дольше 10 минут.

  • Не употребляйте их в сыром виде.

  • Ограничьте количество за раз.

  • Следите за реакцией организма, особенно у детей.

  • Людям с хроническими заболеваниями — проконсультироваться с врачом перед праздником.

Пасха должна быть временем радости, а не походов в аптеку. Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете насладиться традициями без риска для здоровья.

Уточнения

Па́сха (греч. πάσχα и лат. Pascha), также Воскресе́ние Христо́во (греч. Ἡ Ανάστασις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ), или Све́тлое Христо́во Воскресе́ние — древнейший и самый важный христианский праздник.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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