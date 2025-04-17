Цвет творога и корочка кулича имеют значение: как выбрать продукты на Пасху, рассказали эксперты

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Россияне уже начали покупать продукты для стола на Пасху, которую отмечают 20 апреля в этом году. Роспотребнадзор дал советы по выбору качественных товаров.

Фото: flickr by Лохмотья, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пасха

Так, куличи лучше приобретать в магазинах и супермаркетах, имеющих сертификаты качества продукции. В составе десерта должны быть натуральные компоненты, такие как яйца и сливочное масло. Также смотрите на срок годности. А корочка хорошего кулича должна быть сухой, гладкой и равномерной.

На яйца должен быть штамп с указанием категории и срока годности. Диетические яйца пригодны к употреблению максимум семь дней, столовая категория — 25 суток, отметили специалисты.

Творог стоит выбирать особенно внимательно. Он должен быть чистого белого цвета с лёгким кремовым оттенком и приятной мягкой структурой, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Кули́ч (из ср.-греч. κουλλίκι(ον), от др.-греч. κόλλιξ — «хлеб круглой или овальной формы») — русское название пасхального хлеба.

