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Цвет творога и корочка кулича имеют значение: как выбрать продукты на Пасху, рассказали эксперты

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Еда

Россияне уже начали покупать продукты для стола на Пасху, которую отмечают 20 апреля в этом году. Роспотребнадзор дал советы по выбору качественных товаров.

Пасха
Фото: flickr by Лохмотья, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пасха

Так, куличи лучше приобретать в магазинах и супермаркетах, имеющих сертификаты качества продукции. В составе десерта должны быть натуральные компоненты, такие как яйца и сливочное масло. Также смотрите на срок годности. А корочка хорошего кулича должна быть сухой, гладкой и равномерной.

На яйца должен быть штамп с указанием категории и срока годности. Диетические яйца пригодны к употреблению максимум семь дней, столовая категория — 25 суток, отметили специалисты.

Творог стоит выбирать особенно внимательно. Он должен быть чистого белого цвета с лёгким кремовым оттенком и приятной мягкой структурой, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Кули́ч (из ср.-греч. κουλλίκι(ον), от др.-греч. κόλλιξ — «хлеб круглой или овальной формы») — русское название пасхального хлеба

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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