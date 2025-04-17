Цвет творога и корочка кулича имеют значение: как выбрать продукты на Пасху, рассказали эксперты

Россияне уже начали покупать продукты для стола на Пасху, которую отмечают 20 апреля в этом году. Роспотребнадзор дал советы по выбору качественных товаров.
Так, куличи лучше приобретать в магазинах и супермаркетах, имеющих сертификаты качества продукции. В составе десерта должны быть натуральные компоненты, такие как яйца и сливочное масло. Также смотрите на срок годности. А корочка хорошего кулича должна быть сухой, гладкой и равномерной.
На яйца должен быть штамп с указанием категории и срока годности. Диетические яйца пригодны к употреблению максимум семь дней, столовая категория — 25 суток, отметили специалисты.
Творог стоит выбирать особенно внимательно. Он должен быть чистого белого цвета с лёгким кремовым оттенком и приятной мягкой структурой, пишет "Чемпионат".
Кули́ч (из ср.-греч. κουλλίκι(ον), от др.-греч. κόλλιξ — «хлеб круглой или овальной формы») — русское название пасхального хлеба.
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Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.