ТОП-5 самых удивительных блюд кафе СССР: от шпрот до мороженого в вафле

Кафе в СССР — это было не просто место поесть, а маленький праздник.
И если столовая кормила строго по ГОСТу, то кафе иногда удивляло неожиданными кулинарными шедеврами… или экспериментами.
Вот подборка самых удивительных (и немного странных) блюд, которые можно было встретить в советских кафе.
1. Бутерброд со шпротами и лимоном
Да, в кафе! Прямо на тарелке — ломоть белого батона, слой сливочного масла, 2-3 шпроты и кружочек лимона сверху.
Считался закуской "почти ресторанного" уровня. Особенно если лимон был без косточек.
2. Котлета по-киевски с сюрпризом
Настоящая котлета по-киевски была редкостью, но в некоторых кафе готовили её так, что масло внутри либо выливалось на колени, либо его не было вовсе.
Но само название создавало ощущение "высокой кухни" — очередь была всегда.
3. Харчо по-грузински… без мяса
Иногда "харчо" было просто рисовым супом с томатом и чесноком, где мясо заменяли фантазией. Но за счёт специй он казался очень "экзотическим" — особенно в центре Сибири или Урала.
4. Крем-брюле в вафельном стаканчике
На самом деле — это мороженое. Но когда оно подавалось не просто в стаканчике, а ещё в стеклянной вазочке с ложечкой из нержавейки, человек чувствовал себя на грани буржуазного счастья.
Удивительно вкусное и простое.
5. Яйцо фаршированное по-праздничному
Половинка яйца, внутри — смесь желтка, майонеза, укропа и иногда шпрот или печёнки. Подача на тарелке с веточкой петрушки превращала блюдо в нечто "для важных гостей".
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Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.