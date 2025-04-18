ТОП-5 самых удивительных блюд кафе СССР: от шпрот до мороженого в вафле

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Кафе в СССР — это было не просто место поесть, а маленький праздник.

Фото: flickr.com by Торнэ, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кошка в кафе

И если столовая кормила строго по ГОСТу, то кафе иногда удивляло неожиданными кулинарными шедеврами… или экспериментами.

Вот подборка самых удивительных (и немного странных) блюд, которые можно было встретить в советских кафе.

1. Бутерброд со шпротами и лимоном

Да, в кафе! Прямо на тарелке — ломоть белого батона, слой сливочного масла, 2-3 шпроты и кружочек лимона сверху.

Считался закуской "почти ресторанного" уровня. Особенно если лимон был без косточек.

2. Котлета по-киевски с сюрпризом

Настоящая котлета по-киевски была редкостью, но в некоторых кафе готовили её так, что масло внутри либо выливалось на колени, либо его не было вовсе.

Но само название создавало ощущение "высокой кухни" — очередь была всегда.

3. Харчо по-грузински… без мяса

Иногда "харчо" было просто рисовым супом с томатом и чесноком, где мясо заменяли фантазией. Но за счёт специй он казался очень "экзотическим" — особенно в центре Сибири или Урала.

4. Крем-брюле в вафельном стаканчике

На самом деле — это мороженое. Но когда оно подавалось не просто в стаканчике, а ещё в стеклянной вазочке с ложечкой из нержавейки, человек чувствовал себя на грани буржуазного счастья.

Удивительно вкусное и простое.

5. Яйцо фаршированное по-праздничному

Половинка яйца, внутри — смесь желтка, майонеза, укропа и иногда шпрот или печёнки. Подача на тарелке с веточкой петрушки превращала блюдо в нечто "для важных гостей".