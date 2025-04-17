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Общепит СССР. Как выглядел идеальный обед в заводской столовой

1:45
Еда

12:00. Гудок. Вся смена идёт на обед. Очередь к алюминиевым подносам, запах тушёной капусты, голос кассира: "Следующий!".

Столовая
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Столовая

И начинается священный ритуал рабочего обеда в заводской столовой.

Первое — всегда сытное и горячее

  • Щи из свежей капусты или рассольник с перловкой
  • Иногда борщ с ложкой сметаны, если повезло
  • Подаётся в глубокой фарфоровой миске, по краям которой уже есть маленькие трещинки от времени.

Хлеб — чёрный и белый — неограниченно. Бери сколько унесёшь.

Второе — основа силы трудового человека

  • Котлета по-киевски (или "по-заводски", если вместо масла — просто мясо)
  • Гарнир: гречка, макароны или картошка пюре, наложенная железной ложкой по форме половника
  • Часто рядом — тушёная капуста или маринованные огурцы.

Если в меню был тюльпан из кетчупа на котлете — значит, повар в настроении.

Компот — в гранёном стакане

Из сухофруктов, чаще всего из яблок

Комнатной температуры, сладкий, тёплый, как сама атмосфера столовой

Иногда — кисель, который "держит форму", если ложку вставить.

Бонус — хлеб и "почти пирожок"

  • Иногда предлагали булочку с повидлом или творожную запеканку с изюмом
  • Чай с сахаром — если осталась копейка и хорошее настроение у буфетчицы.

Заводская столовая — это не просто еда. Это культура. Вилка алюминиевая, слегка гнутая. Поднос — тяжёлый, но надёжный. Кассирша в белом халате, строго пробивающая чеки. Обсуждение футбола, цен на картошку и новых ботинок в "Берёзке".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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