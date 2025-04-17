Общепит СССР. Как выглядел идеальный обед в заводской столовой

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

12:00. Гудок. Вся смена идёт на обед. Очередь к алюминиевым подносам, запах тушёной капусты, голос кассира: "Следующий!".

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Столовая

И начинается священный ритуал рабочего обеда в заводской столовой.

Первое — всегда сытное и горячее

Щи из свежей капусты или рассольник с перловкой

Иногда борщ с ложкой сметаны, если повезло

Подаётся в глубокой фарфоровой миске, по краям которой уже есть маленькие трещинки от времени.

Хлеб — чёрный и белый — неограниченно. Бери сколько унесёшь.

Второе — основа силы трудового человека

Котлета по-киевски (или "по-заводски", если вместо масла — просто мясо)

Гарнир: гречка, макароны или картошка пюре, наложенная железной ложкой по форме половника

Часто рядом — тушёная капуста или маринованные огурцы.

Если в меню был тюльпан из кетчупа на котлете — значит, повар в настроении.

Компот — в гранёном стакане

Из сухофруктов, чаще всего из яблок

Комнатной температуры, сладкий, тёплый, как сама атмосфера столовой

Иногда — кисель, который "держит форму", если ложку вставить.

Бонус — хлеб и "почти пирожок"

Иногда предлагали булочку с повидлом или творожную запеканку с изюмом

Чай с сахаром — если осталась копейка и хорошее настроение у буфетчицы.

Заводская столовая — это не просто еда. Это культура. Вилка алюминиевая, слегка гнутая. Поднос — тяжёлый, но надёжный. Кассирша в белом халате, строго пробивающая чеки. Обсуждение футбола, цен на картошку и новых ботинок в "Берёзке".