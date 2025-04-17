Общепит СССР. Как выглядел идеальный обед в заводской столовой

12:00. Гудок. Вся смена идёт на обед. Очередь к алюминиевым подносам, запах тушёной капусты, голос кассира: "Следующий!".
И начинается священный ритуал рабочего обеда в заводской столовой.
Первое — всегда сытное и горячее
Хлеб — чёрный и белый — неограниченно. Бери сколько унесёшь.
Второе — основа силы трудового человека
Если в меню был тюльпан из кетчупа на котлете — значит, повар в настроении.
Компот — в гранёном стакане
Из сухофруктов, чаще всего из яблок
Комнатной температуры, сладкий, тёплый, как сама атмосфера столовой
Иногда — кисель, который "держит форму", если ложку вставить.
Бонус — хлеб и "почти пирожок"
Заводская столовая — это не просто еда. Это культура. Вилка алюминиевая, слегка гнутая. Поднос — тяжёлый, но надёжный. Кассирша в белом халате, строго пробивающая чеки. Обсуждение футбола, цен на картошку и новых ботинок в "Берёзке".
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