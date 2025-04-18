Этот пирог покоряет ароматом — и не требует много времени

Этот пирог не требует ни экзотических ингредиентов, ни кулинарного опыта. Он прост, доступен и идеально впишется и в будничное чаепитие, и в праздничную подачу. А яркий аромат лимона и апельсина превращает каждую порцию в солнечный глоток настроения.
Хочешь разнообразия? Используй лайм, грейпфрут или мандарин — вкус каждый раз будет новым.
175 г муки
1 ч. л. соды
175 г сливочного масла + немного для формы
175 г сахара
3 яйца
цедра половины апельсина
цедра и сок половины лимона
щепотка соли
1. Подготовка теста
Просей муку и соду в большую миску. Добавь сливочное масло (комнатной температуры) и сахар. Перемешай всё до состояния крошки.
2. Яичная масса
Отдельно взбей яйца с щепоткой соли до пышной однородности.
3. Цитрусовый акцент
Добавь к тесту лимонный сок и тёртую цедру. Влей яичную массу и быстро замеси мягкое тесто.
4. Выпекание
Смажь форму маслом. Переложи тесто и разровняй. Выпекай при 160 °C 30-35 минут. Проверь готовность деревянной шпажкой — она должна выйти сухой.
5. Подача
Дай пирогу остыть. Перед подачей укрась сахарной пудрой или тёртой апельсиновой цедрой.
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.