Этот пирог покоряет ароматом — и не требует много времени

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот пирог не требует ни экзотических ингредиентов, ни кулинарного опыта. Он прост, доступен и идеально впишется и в будничное чаепитие, и в праздничную подачу. А яркий аромат лимона и апельсина превращает каждую порцию в солнечный глоток настроения.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Яблочный пирог

Хочешь разнообразия? Используй лайм, грейпфрут или мандарин — вкус каждый раз будет новым.

Ингредиенты на 8 порций:

175 г муки

1 ч. л. соды

175 г сливочного масла + немного для формы

175 г сахара

3 яйца

цедра половины апельсина

цедра и сок половины лимона

щепотка соли

Как готовить:

1. Подготовка теста

Просей муку и соду в большую миску. Добавь сливочное масло (комнатной температуры) и сахар. Перемешай всё до состояния крошки.

2. Яичная масса

Отдельно взбей яйца с щепоткой соли до пышной однородности.

3. Цитрусовый акцент

Добавь к тесту лимонный сок и тёртую цедру. Влей яичную массу и быстро замеси мягкое тесто.

4. Выпекание

Смажь форму маслом. Переложи тесто и разровняй. Выпекай при 160 °C 30-35 минут. Проверь готовность деревянной шпажкой — она должна выйти сухой.

5. Подача

Дай пирогу остыть. Перед подачей укрась сахарной пудрой или тёртой апельсиновой цедрой.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

