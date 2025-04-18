Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мангал отошел на второй план? Вот что россияне теперь считают главным на даче
Спанбонд против заморозков и жары: как работает агроволокно на грядке
Французский порт, который когда-то называли Чикаго Прованса
Цветёт флокс — поднимается Луна: весеннее полнолуние с особым смыслом
Продажи растут — аварии множатся: обратная сторона китайского бума
Полюс передаёт золото: 100% контроля в руках Южуралзолото — вот что это означает
Девичий виноград: как из одной ветки сделать зеленую стену за рекордные сроки
Путешествие на ВАЗ-2101: когда 1000 км — это подвиг
Невидимые жертвы: как мы теряем насекомых, не зная об их существовании

Этот пирог покоряет ароматом — и не требует много времени

1:38
Еда

Этот пирог не требует ни экзотических ингредиентов, ни кулинарного опыта. Он прост, доступен и идеально впишется и в будничное чаепитие, и в праздничную подачу. А яркий аромат лимона и апельсина превращает каждую порцию в солнечный глоток настроения.

Яблочный пирог
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Яблочный пирог

Хочешь разнообразия? Используй лайм, грейпфрут или мандарин — вкус каждый раз будет новым.

Ингредиенты на 8 порций:

  • 175 г муки

  • 1 ч. л. соды

  • 175 г сливочного масла + немного для формы

  • 175 г сахара

  • 3 яйца

  • цедра половины апельсина

  • цедра и сок половины лимона

  • щепотка соли

Как готовить:

1. Подготовка теста
Просей муку и соду в большую миску. Добавь сливочное масло (комнатной температуры) и сахар. Перемешай всё до состояния крошки.

2. Яичная масса
Отдельно взбей яйца с щепоткой соли до пышной однородности.

3. Цитрусовый акцент
Добавь к тесту лимонный сок и тёртую цедру. Влей яичную массу и быстро замеси мягкое тесто.

4. Выпекание
Смажь форму маслом. Переложи тесто и разровняй. Выпекай при 160 °C 30-35 минут. Проверь готовность деревянной шпажкой — она должна выйти сухой.

5. Подача
Дай пирогу остыть. Перед подачей укрась сахарной пудрой или тёртой апельсиновой цедрой.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет
Домашние животные
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет Аудио 
Заправщик подошёл первым — платить ли за это: всё, что нужно знать водителю
Авто
Заправщик подошёл первым — платить ли за это: всё, что нужно знать водителю Аудио 
Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным
Авто
Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным Аудио 
Популярное
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен

Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.

Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Долгожители едят дважды в день — и вот что у них на тарелке
На светофорах загорится четвёртый цвет — забудьте всё, чему вас учили в автошколе
Геополитический сдвиг: зачем США оставляют Украину и Европу за бортом? Дмитрий Плотников АЭС Белене снова нужна Болгарии, потому что у неё сменился хозяин Любовь Степушова Истории любви: несмотря на развод с Жозефиной, Наполеон любил ее до самой смерти Ирина Шлионская
Как добиться эффекта накладных ресниц — без макияжа и наращивания
Забудьте про муравейники в огороде: натуральное решение уже у вас под рукой
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет
Последние материалы
Как понять, чего не хватает огурцам: об этом вам расскажут их листья
Тайны Грозного: где найти вкуснейшую кухню и незабываемые панорамы?
Певица Алекса показала фото со дня рождения дочери: целых 4 года
Эти компании уже изменили будущее планеты — и теперь мы платим цену
Секрет стройности без фитнеса: делаем лимфодренажный массаж дома
Обычная привычка делает ваш дом пыльным — весной это особенно опасно
Цена нефти Brent перешла к росту! Что стоит за неожиданным скачком
Все знают, но делают не так: ошибки при выращивании рассады капусты
Японское правило питания поможет скинуть до 20 кг: вот как это работает
Машина сгниёт быстрее, чем вы думаете: что скрывает ваш гараж
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.