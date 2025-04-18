Фондан на скорую руку: быстрый, вкусный, эффектный

Если ты мечтаешь удивить гостей или побаловать себя чем-то особенным, но не хочешь тратить часы на готовку — шоколадный фондан в чашке станет твоим фаворитом. Под хрустящей верхушкой скрывается горячая жидкая начинка — настоящее шоколадное волшебство, которое растекается при первом же надрезе. А главное — готовится он буквально за минуту в микроволновке.
80 г муки
4 ст. л. какао-порошка
4 ст. л. сахара
1/2 ч. л. разрыхлителя
щепотка соли
120 мл молока
4 ст. л. растительного масла
80 г тёмного шоколада
1. Сухие ингредиенты
Смешай муку, какао, сахар, разрыхлитель и соль в миске.
2. Жидкие компоненты
Добавь молоко и растительное масло. Взбей всё блендером или венчиком до однородного шоколадного теста.
3. Чашка — твоя форма
Возьми широкую керамическую чашку, подходящую для микроволновки. Наполни её на четверть тестом.
4. Секрет внутри
Разломай тёмный шоколад на крупные кусочки и "спрячь" их в центр теста ложкой. Сверху снова немного теста, чтобы закрыть начинку.
5. Микроволновка
Готовь на максимальной мощности около 1 минуты. Лучше сначала поставить на 40 секунд, проверить и при необходимости допечь. Главное — не пересуши, чтобы середина осталась жидкой!
6. Подача
Подавай фондан горячим — с шариком мороженого, взбитыми сливками или ягодами (малина, клубника, голубика — идеальны).
Шоколадный фондан (фр. fondant au chocolat «тающий шоколад») — популярное французское десертное блюдо, кекс из шоколадного бисквитного теста.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.