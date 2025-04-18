Фондан на скорую руку: быстрый, вкусный, эффектный

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Если ты мечтаешь удивить гостей или побаловать себя чем-то особенным, но не хочешь тратить часы на готовку — шоколадный фондан в чашке станет твоим фаворитом. Под хрустящей верхушкой скрывается горячая жидкая начинка — настоящее шоколадное волшебство, которое растекается при первом же надрезе. А главное — готовится он буквально за минуту в микроволновке.

Фото: Freepik by Designed by Freepik шоколадный фондан

Ингредиенты на 4 порции:

80 г муки

4 ст. л. какао-порошка

4 ст. л. сахара

1/2 ч. л. разрыхлителя

щепотка соли

120 мл молока

4 ст. л. растительного масла

80 г тёмного шоколада

Как готовить:

1. Сухие ингредиенты

Смешай муку, какао, сахар, разрыхлитель и соль в миске.

2. Жидкие компоненты

Добавь молоко и растительное масло. Взбей всё блендером или венчиком до однородного шоколадного теста.

3. Чашка — твоя форма

Возьми широкую керамическую чашку, подходящую для микроволновки. Наполни её на четверть тестом.

4. Секрет внутри

Разломай тёмный шоколад на крупные кусочки и "спрячь" их в центр теста ложкой. Сверху снова немного теста, чтобы закрыть начинку.

5. Микроволновка

Готовь на максимальной мощности около 1 минуты. Лучше сначала поставить на 40 секунд, проверить и при необходимости допечь. Главное — не пересуши, чтобы середина осталась жидкой!

6. Подача

Подавай фондан горячим — с шариком мороженого, взбитыми сливками или ягодами (малина, клубника, голубика — идеальны).

Уточнения

Шоколадный фондан (фр. fondant au chocolat «тающий шоколад») — популярное французское десертное блюдо, кекс из шоколадного бисквитного теста.

