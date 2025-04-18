Ватрушки с творогом — это не просто выпечка. Это аромат детства, тепло кухни и вкус, который всегда уместен — утром, днём, с чаем, без повода и на праздник. И хотя тесто требует времени и терпения, результат — мягкие, пышные, румяные ватрушки с нежной начинкой — стоит каждой минуты.
Перед началом замеса не спешите — эта выпечка любит внимание и душевный настрой. Говорят, тесто это чувствует.
Для теста:
400 г муки (+ немного для работы с тестом)
50 г сливочного масла
130 мл молока
100 г сахара
щепотка соли
10 г сухих дрожжей
2 яйца
Для начинки:
200 г творога
50 г тёмного изюма
1 яйцо
1 ч. л. ванильного сахара
1,5 ст. л. сахара
1 ч. л. муки
щепотка соли
1. Тесто:
Растопите масло и дайте ему остыть. Подогрейте молоко, растворите в нём сахар, соль, добавьте дрожжи и оставьте на 10 минут. Всыпьте муку, влейте масло и 1 яйцо. Вымесите мягкое, эластичное тесто. Оставьте в тепле на 2-2,5 часа, затем обомните и дайте постоять ещё 1 час.
2. Начинка:
Изюм промойте и запарьте в тёплой воде на 20 минут. Творог протрите через сито, добавьте сахар, ванильный сахар, яйцо, муку и соль. Вмешайте изюм.
3. Формовка:
Разделите тесто на кусочки, скатайте в шарики и оставьте на 10 минут. Переложите на противень, сделайте в центре углубления стаканом. Наполните творожной начинкой и присыпьте сахаром.
4. Выпечка:
Смажьте ватрушки оставшимся взбитым яйцом. Выпекайте при 180 °C около 25-30 минут до румяной корочки.
Ватру́шка — выпечное изделие из сдобного дрожжевого теста в виде лепёшки, в середине которой находится начинка как правило из творога, реже из варенья или повидла.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.