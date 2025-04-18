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Тепло в каждом кусочке: ватрушки с творогом по-домашнему

2:11
Еда

Ватрушки с творогом — это не просто выпечка. Это аромат детства, тепло кухни и вкус, который всегда уместен — утром, днём, с чаем, без повода и на праздник. И хотя тесто требует времени и терпения, результат — мягкие, пышные, румяные ватрушки с нежной начинкой — стоит каждой минуты.

Ватрушки
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ватрушки

Перед началом замеса не спешите — эта выпечка любит внимание и душевный настрой. Говорят, тесто это чувствует.

Ингредиенты на 10 порций:

Для теста:

  • 400 г муки (+ немного для работы с тестом)

  • 50 г сливочного масла

  • 130 мл молока

  • 100 г сахара

  • щепотка соли

  • 10 г сухих дрожжей

  • 2 яйца

Для начинки:

  • 200 г творога

  • 50 г тёмного изюма

  • 1 яйцо

  • 1 ч. л. ванильного сахара

  • 1,5 ст. л. сахара

  • 1 ч. л. муки

  • щепотка соли

Как готовить:

1. Тесто:
Растопите масло и дайте ему остыть. Подогрейте молоко, растворите в нём сахар, соль, добавьте дрожжи и оставьте на 10 минут. Всыпьте муку, влейте масло и 1 яйцо. Вымесите мягкое, эластичное тесто. Оставьте в тепле на 2-2,5 часа, затем обомните и дайте постоять ещё 1 час.

2. Начинка:
Изюм промойте и запарьте в тёплой воде на 20 минут. Творог протрите через сито, добавьте сахар, ванильный сахар, яйцо, муку и соль. Вмешайте изюм.

3. Формовка:
Разделите тесто на кусочки, скатайте в шарики и оставьте на 10 минут. Переложите на противень, сделайте в центре углубления стаканом. Наполните творожной начинкой и присыпьте сахаром.

4. Выпечка:
Смажьте ватрушки оставшимся взбитым яйцом. Выпекайте при 180 °C около 25-30 минут до румяной корочки.

Уточнения

Ватру́шка — выпечное изделие из сдобного дрожжевого теста в виде лепёшки, в середине которой находится начинка как правило из творога, реже из варенья или повидла.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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