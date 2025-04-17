Простая закуска с эффектным вкусом: яйца с крабовыми палочками

Ни один праздничный стол не обходится без фаршированных яиц. Но если классические варианты вам уже наскучили, попробуйте подать что-то новое — яйца с начинкой из крабовых палочек или крабового мяса в азиатском стиле. Вкус — необычный и пикантный, а готовятся они за 15 минут.
8 яиц
150 г крабового мяса или крабовых палочек
1 спелый авокадо
2 ст. л. майонеза
1 ч. л. шрирачи или другого острого соуса
несколько веточек укропа
соль, чёрный перец по вкусу
1. Подготовьте основу
Отварите яйца вкрутую (10 минут), затем остудите и очистите. Аккуратно разрежьте пополам, удалите желтки и выложите белки на тарелку. Сами белки уберите в холодильник — пусть немного охладятся перед фаршировкой.
2. Сделайте начинку
Разомните желтки вилкой, добавьте майонез и острый соус, перемешайте. Мякоть авокадо нарежьте мелкими кубиками, крабовые палочки или мясо — разобрать на волокна или тоже нарезать. Смешайте всё в миске, посолите, поперчите и добавьте мелко нарезанный укроп.
3. Фаршируем и подаём
Заполните охлаждённые белки начинкой. При желании украсьте сверху каплей шрирачи, зеленью или мелко нарезанными чили. Подавать можно сразу — и это будет не просто закуска, а хит любого застолья.
Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.
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