Простая закуска с эффектным вкусом: яйца с крабовыми палочками

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Ни один праздничный стол не обходится без фаршированных яиц. Но если классические варианты вам уже наскучили, попробуйте подать что-то новое — яйца с начинкой из крабовых палочек или крабового мяса в азиатском стиле. Вкус — необычный и пикантный, а готовятся они за 15 минут.

Фото: openverse.org by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Фаршированные яйца

Что понадобится (на 8 порций):

8 яиц

150 г крабового мяса или крабовых палочек

1 спелый авокадо

2 ст. л. майонеза

1 ч. л. шрирачи или другого острого соуса

несколько веточек укропа

соль, чёрный перец по вкусу

Как готовить:

1. Подготовьте основу

Отварите яйца вкрутую (10 минут), затем остудите и очистите. Аккуратно разрежьте пополам, удалите желтки и выложите белки на тарелку. Сами белки уберите в холодильник — пусть немного охладятся перед фаршировкой.

2. Сделайте начинку

Разомните желтки вилкой, добавьте майонез и острый соус, перемешайте. Мякоть авокадо нарежьте мелкими кубиками, крабовые палочки или мясо — разобрать на волокна или тоже нарезать. Смешайте всё в миске, посолите, поперчите и добавьте мелко нарезанный укроп.

3. Фаршируем и подаём

Заполните охлаждённые белки начинкой. При желании украсьте сверху каплей шрирачи, зеленью или мелко нарезанными чили. Подавать можно сразу — и это будет не просто закуска, а хит любого застолья.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

