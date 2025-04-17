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Простая закуска с эффектным вкусом: яйца с крабовыми палочками

1:37
Еда

Ни один праздничный стол не обходится без фаршированных яиц. Но если классические варианты вам уже наскучили, попробуйте подать что-то новое — яйца с начинкой из крабовых палочек или крабового мяса в азиатском стиле. Вкус — необычный и пикантный, а готовятся они за 15 минут.

Фаршированные яйца
Фото: openverse.org by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Фаршированные яйца

Что понадобится (на 8 порций):

  • 8 яиц

  • 150 г крабового мяса или крабовых палочек

  • 1 спелый авокадо

  • 2 ст. л. майонеза

  • 1 ч. л. шрирачи или другого острого соуса

  • несколько веточек укропа

  • соль, чёрный перец по вкусу

Как готовить:

1. Подготовьте основу
Отварите яйца вкрутую (10 минут), затем остудите и очистите. Аккуратно разрежьте пополам, удалите желтки и выложите белки на тарелку. Сами белки уберите в холодильник — пусть немного охладятся перед фаршировкой.

2. Сделайте начинку
Разомните желтки вилкой, добавьте майонез и острый соус, перемешайте. Мякоть авокадо нарежьте мелкими кубиками, крабовые палочки или мясо — разобрать на волокна или тоже нарезать. Смешайте всё в миске, посолите, поперчите и добавьте мелко нарезанный укроп.

3. Фаршируем и подаём
Заполните охлаждённые белки начинкой. При желании украсьте сверху каплей шрирачи, зеленью или мелко нарезанными чили. Подавать можно сразу — и это будет не просто закуска, а хит любого застолья.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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