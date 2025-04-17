Завтрак без хлопот: оладьи, которые успеете даже в будни

Хотите порадовать себя с утра чем-то вкусным, полезным и простым? Банановые оладьи на молоке — отличный вариант. Они получаются нежными, ароматными и с лёгкой сладостью благодаря спелым бананам. А овсяная мука делает их сытнее и полезнее — особенно для тех, кто следит за питанием или ограничивает глютен.
2 спелых банана
1 яйцо
50 мл молока
100 г овсяной муки
0,5 ч. л. разрыхлителя
0,25 ч. л. соли
3 ст. л. растительного масла для жарки
По желанию можно добавить щепотку корицы или ванильный сахар для аромата.
1. Пюре из бананов
Очистите бананы и измельчите в пюре с помощью блендера. Добавьте яйцо и взбейте венчиком до однородности.
2. Замешиваем тесто
Влейте молоко, всыпьте овсяную муку, соль, разрыхлитель. Перемешайте до консистенции густой сметаны. По желанию добавьте корицу или ваниль.
3. Обжариваем оладьи
Разогрейте сковороду с ложкой масла на среднем огне. Выложите тесто столовой ложкой, оставляя немного места между оладьями. Жарьте 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
4. Подача
Готовые оладьи подавайте тёплыми. Отлично сочетаются с мёдом, йогуртом, ягодами или сиропами.
Эти оладьи понравятся и детям, и взрослым — мягкие, ароматные, с лёгкой текстурой и насыщенным банановым вкусом.
Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον - масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.
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