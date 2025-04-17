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Завтрак без хлопот: оладьи, которые успеете даже в будни

Еда

Хотите порадовать себя с утра чем-то вкусным, полезным и простым? Банановые оладьи на молоке — отличный вариант. Они получаются нежными, ароматными и с лёгкой сладостью благодаря спелым бананам. А овсяная мука делает их сытнее и полезнее — особенно для тех, кто следит за питанием или ограничивает глютен.

Оладьи
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оладьи

Что понадобится на 4 порции:

  • 2 спелых банана

  • 1 яйцо

  • 50 мл молока

  • 100 г овсяной муки

  • 0,5 ч. л. разрыхлителя

  • 0,25 ч. л. соли

  • 3 ст. л. растительного масла для жарки

По желанию можно добавить щепотку корицы или ванильный сахар для аромата.

Как готовить:

1. Пюре из бананов
Очистите бананы и измельчите в пюре с помощью блендера. Добавьте яйцо и взбейте венчиком до однородности.

2. Замешиваем тесто
Влейте молоко, всыпьте овсяную муку, соль, разрыхлитель. Перемешайте до консистенции густой сметаны. По желанию добавьте корицу или ваниль.

3. Обжариваем оладьи
Разогрейте сковороду с ложкой масла на среднем огне. Выложите тесто столовой ложкой, оставляя немного места между оладьями. Жарьте 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

4. Подача
Готовые оладьи подавайте тёплыми. Отлично сочетаются с мёдом, йогуртом, ягодами или сиропами.

Эти оладьи понравятся и детям, и взрослым — мягкие, ароматные, с лёгкой текстурой и насыщенным банановым вкусом.

Уточнения

Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον - масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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