Завтрак без хлопот: оладьи, которые успеете даже в будни

Хотите порадовать себя с утра чем-то вкусным, полезным и простым? Банановые оладьи на молоке — отличный вариант. Они получаются нежными, ароматными и с лёгкой сладостью благодаря спелым бананам. А овсяная мука делает их сытнее и полезнее — особенно для тех, кто следит за питанием или ограничивает глютен.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Оладьи

Что понадобится на 4 порции:

2 спелых банана

1 яйцо

50 мл молока

100 г овсяной муки

0,5 ч. л. разрыхлителя

0,25 ч. л. соли

3 ст. л. растительного масла для жарки

По желанию можно добавить щепотку корицы или ванильный сахар для аромата.

Как готовить:

1. Пюре из бананов

Очистите бананы и измельчите в пюре с помощью блендера. Добавьте яйцо и взбейте венчиком до однородности.

2. Замешиваем тесто

Влейте молоко, всыпьте овсяную муку, соль, разрыхлитель. Перемешайте до консистенции густой сметаны. По желанию добавьте корицу или ваниль.

3. Обжариваем оладьи

Разогрейте сковороду с ложкой масла на среднем огне. Выложите тесто столовой ложкой, оставляя немного места между оладьями. Жарьте 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

4. Подача

Готовые оладьи подавайте тёплыми. Отлично сочетаются с мёдом, йогуртом, ягодами или сиропами.

Эти оладьи понравятся и детям, и взрослым — мягкие, ароматные, с лёгкой текстурой и насыщенным банановым вкусом.

Уточнения

Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον - масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.

