Как хранить крашеные яйца, чтобы не отравиться после Пасхи

С наступлением Пасхи куриные яйца становятся чуть ли не стратегическим продуктом. Их красят, варят, пекут с ними куличи и готовят пасху. И, чтобы праздник не омрачился испорченным продуктом или испорченным желудком, важно знать, как правильно их выбрать и хранить.
Лучше всего рассчитывать по простой формуле — 2 яйца на человека. Этого достаточно, чтобы украсить стол, поучаствовать в традиционной "битве" и приготовить любимые блюда.
Не стоит брать яйца на стихийных рынках. В супермаркетах условия хранения всё же контролируются. Обязательно откройте упаковку и проверьте целостность — никаких трещин, грязи и потемнений. Посмотрите на дату сортировки: чем свежее, тем лучше.
Храните только в холодильнике — от 0 °C до 20 °C.
Срок хранения — до 25 дней.
Если помыли — не больше 12-14 дней.
Не мойте заранее — естественная плёнка защищает яйцо от бактерий.
Проверить свежесть просто: опустите яйцо в солёную воду. Свежее — утонет. Поднялось — отправляется в утилизацию.
Яйца принято красить за пару дней до Пасхи. После этого:
храните их в холодильнике
оберните в бумажные полотенца
избегайте влаги — влажное яйцо быстрее портится
После пасхального застолья не оставляйте яйца на столе — при комнатной температуре они пригодны к еде всего 6-12 часов. В холодильнике — максимум 3 дня.
Не выбрасывать! Из яиц получаются отличные салаты, паштеты, фаршированные закуски и даже запечённые рулеты. Но есть важное правило: не ешьте подаренные яйца — вы не знаете, когда они были сварены.
Пасха́льное яйцо́ — обрядовая пища и ритуальный символ в пасхальных обычаях, обрядах и играх.
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