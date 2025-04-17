Как хранить крашеные яйца, чтобы не отравиться после Пасхи

2:04 Your browser does not support the audio element. Еда

С наступлением Пасхи куриные яйца становятся чуть ли не стратегическим продуктом. Их красят, варят, пекут с ними куличи и готовят пасху. И, чтобы праздник не омрачился испорченным продуктом или испорченным желудком, важно знать, как правильно их выбрать и хранить.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пасхальные яйца

Сколько яиц готовить

Лучше всего рассчитывать по простой формуле — 2 яйца на человека. Этого достаточно, чтобы украсить стол, поучаствовать в традиционной "битве" и приготовить любимые блюда.

Где и как покупать

Не стоит брать яйца на стихийных рынках. В супермаркетах условия хранения всё же контролируются. Обязательно откройте упаковку и проверьте целостность — никаких трещин, грязи и потемнений. Посмотрите на дату сортировки: чем свежее, тем лучше.

Сырые яйца: важные нюансы

Храните только в холодильнике — от 0 °C до 20 °C.

Срок хранения — до 25 дней.

Если помыли — не больше 12-14 дней.

Не мойте заранее — естественная плёнка защищает яйцо от бактерий.

Проверить свежесть просто: опустите яйцо в солёную воду. Свежее — утонет. Поднялось — отправляется в утилизацию.

Варёные и крашеные: аккуратность прежде всего

Яйца принято красить за пару дней до Пасхи. После этого:

храните их в холодильнике

оберните в бумажные полотенца

избегайте влаги — влажное яйцо быстрее портится

После пасхального застолья не оставляйте яйца на столе — при комнатной температуре они пригодны к еде всего 6-12 часов. В холодильнике — максимум 3 дня.

Что делать с остатками

Не выбрасывать! Из яиц получаются отличные салаты, паштеты, фаршированные закуски и даже запечённые рулеты. Но есть важное правило: не ешьте подаренные яйца — вы не знаете, когда они были сварены.

Уточнения

Пасха́льное яйцо́ — обрядовая пища и ритуальный символ в пасхальных обычаях, обрядах и играх.

