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История кулича, которая вас удивит — и немного развеселит

2:25
Еда

Куличи, творожная пасха и крашеные яйца давно стали символами православной Пасхи. Но за этими, казалось бы, привычными блюдами скрываются любопытные кулинарные истории, о которых мало кто задумывается. Например, знали ли вы, что традиционный кулич раньше пекли… без формы?

Пасха
Фото: flickr by Лохмотья, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пасха

Кулич, который не знал форм

Ещё в XIX веке пасхальный кулич был "подовым" — его не помещали в высокую форму, а выпекали прямо на противне или поду русской печи. Так советовал готовить, например, Игнатий Радецкий в книге "Петербургская кухня" (1862). Именно такие куличи запечатлены на картинах Пимоненко и Маковского — они плоские, как каравай, и не имеют ничего общего с привычной нам сдобной башней с помадкой.

Когда кулич стал бабой

Современная форма кулича — заслуга другой выпечки, а именно ромовой бабы. В XVIII веке повар польского короля привёз во Францию идею окунать сухой куглоф в вино. Так и появилась баба — мягкая, ароматная, пропитанная ромом. К XIX веку она стала популярна и в России, а с ней — и тяга делать кулич всё сдобнее, праздничнее, воздушнее. Со временем два рецепта слились, и родился тот самый кулич, который мы знаем сегодня.

Паска или пасха: почему везде по-разному

В Центральной России под "пасхой" всегда понимали творожную пирамидку. А вот на юге под тем же словом подразумевали кулич. Творожную версию там звали "сырной паской". Причина проста: тёплый климат юга не позволял долго хранить свежий творог. Плюс — разные культурные и сословные традиции. Поэтому до сих пор где-то освящают в церкви выпечку и зовут её паской, а где-то — подают исключительно творожную пасху.

Зачем красят яйца

Этому обычаю тысячи лет — он появился ещё до христианства, как символ весны, жизни и плодородия. В христианстве яйцо стало символом Воскресения, а красный цвет — напоминанием о крови Христа. По легенде, именно так в руках императора Тиберия окрасилось яйцо, которое принесла ему Мария Магдалина.

Уточнения

Па́сха (греч. πάσχα и лат. Pascha), также Воскресе́ние Христо́во (греч. Ἡ Ανάστασις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ), или Све́тлое Христо́во Воскресе́ние - древнейший и самый важный христианский праздник.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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