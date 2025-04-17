Этот хрустящий салат прост до гениальности — и невероятно ароматен

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Забудьте всё, что вы знали о салате из редиски. Без яиц, без огурцов — только хруст, зелень и неожиданный аромат, который запоминается с первого укуса. Секрет — в можжевеловых ягодах: всего две, но с характером. В паре с жирной сметаной и укропом они превращают привычную закуску в нечто совершенно новое.

Фото: commons.wikimedia.org by Hugo.arg & Viktorija4, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат из редиса

Что понадобится (на 4 порции):

2 больших пучка редиски

200 г густой сметаны

1 небольшой пучок укропа

2 ягоды можжевельника

соль, свежемолотый чёрный перец

бородинский или рижский хлеб для подачи

Как готовить:

1. Подготовка овощей

Редиску и укроп промойте, обсушите. Срежьте хвостики у редиски. Если ботва свежая — нарежьте немного листьев и оставьте для аромата.

2. Можжевеловая соль

Разотрите ягоды можжевельника с крупной щепоткой соли в ступке. Дайте смеси настояться 15 минут при комнатной температуре.

3. Зелёная основа

Грубые стебли укропа удалите. Остальное — мелко нарежьте. Сложите в миску вместе с ботвой.

4. Хрустящий приём

Каждую редиску слегка раздавите тыльной стороной ножа — чтобы потрескалась, но не развалилась. Разберите руками на крупные кусочки.

5. Сборка салата

Смешайте укроп, можжевеловую соль, сметану и редис. Перемешайте и поставьте в холодильник на 20-30 минут. Подавайте охлаждённым, с ржаными хлебцами.

Оригинальный вкус, пряный аромат и минимализм в ингредиентах — этот салат точно запомнится.

Уточнения

Реди́с — однолетние или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные.

