Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экс-участник Дома-2 погиб при загадочных обстоятельствах в Москве
Natan опроверг слухи о воссоединении с супругой: следите за информацией
Простой лайфхак против сорняков, который может обернуться долгосрочным ущербом
Сложная любовь: Лив Тайлер рассказала о своих отношениях с отцом и приёмным родителем
Эта полка умеет больше, чем вся ваша тумбочка — и не занимает места
Тренируйся как профи: 5 упражнений, которые не делают новички а зря
Эластичность под угрозой: один продукт может повернуть время вспять
Пышный, как облако, сытный, как обед: пирог, в который влюбляются с первого кусочка
Весенние ошибки садоводов, которые губят весь сезон

Этот хрустящий салат прост до гениальности — и невероятно ароматен

1:46
Еда

Забудьте всё, что вы знали о салате из редиски. Без яиц, без огурцов — только хруст, зелень и неожиданный аромат, который запоминается с первого укуса. Секрет — в можжевеловых ягодах: всего две, но с характером. В паре с жирной сметаной и укропом они превращают привычную закуску в нечто совершенно новое.

Салат из редиса
Фото: commons.wikimedia.org by Hugo.arg & Viktorija4, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат из редиса

Что понадобится (на 4 порции):

  • 2 больших пучка редиски

  • 200 г густой сметаны

  • 1 небольшой пучок укропа

  • 2 ягоды можжевельника

  • соль, свежемолотый чёрный перец

  • бородинский или рижский хлеб для подачи

Как готовить:

1. Подготовка овощей
Редиску и укроп промойте, обсушите. Срежьте хвостики у редиски. Если ботва свежая — нарежьте немного листьев и оставьте для аромата.

2. Можжевеловая соль
Разотрите ягоды можжевельника с крупной щепоткой соли в ступке. Дайте смеси настояться 15 минут при комнатной температуре.

3. Зелёная основа
Грубые стебли укропа удалите. Остальное — мелко нарежьте. Сложите в миску вместе с ботвой.

4. Хрустящий приём
Каждую редиску слегка раздавите тыльной стороной ножа — чтобы потрескалась, но не развалилась. Разберите руками на крупные кусочки.

5. Сборка салата
Смешайте укроп, можжевеловую соль, сметану и редис. Перемешайте и поставьте в холодильник на 20-30 минут. Подавайте охлаждённым, с ржаными хлебцами.

Оригинальный вкус, пряный аромат и минимализм в ингредиентах — этот салат точно запомнится.

Уточнения

Реди́с — однолетние или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи
Еда и рецепты
Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи Аудио 
Первый бутон — и первая ошибка: как не загубить перец в самом начале пути
Садоводство, цветоводство
Первый бутон — и первая ошибка: как не загубить перец в самом начале пути Аудио 
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Авто
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода Аудио 
Популярное
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад

То, что вы обычно выбрасываете, может вернуть к жизни ваши грядки. Один шаг — и кожура превращается в натуральное суперудобрение.

Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Необычный салат с плавленым сыром — почему он такой вкусный
Ответ искусственного интеллекта о Маске: так откровенно об этом ещё никто не высказывался
Куда вложить деньги, когда ставка Центробанка России — 21 процент? Дмитрий Плотников Истории любви: несмотря на развод с Жозефиной, Наполеон любил ее до самой смерти Ирина Шлионская Кибервойна по-партнёрски: как США и НАТО прячутся за клавиатурой Украины Юрий Бочаров
Белокрылка сбежит с вашего участка: нужен всего один овощ
Мыльные ногти ворвались в моду — и стерли всё лишнее с ваших рук
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек
Последние материалы
Этот хрустящий салат прост до гениальности — и невероятно ароматен
Тренируйся как профи: 5 упражнений, которые не делают новички а зря
Куда вложить деньги, когда ставка Центробанка России — 21 процент?
Эластичность под угрозой: один продукт может повернуть время вспять
Пышный, как облако, сытный, как обед: пирог, в который влюбляются с первого кусочка
Весенние ошибки садоводов, которые губят весь сезон
Лекарство без аналогов: в России создан прорывной препарат против рака
От имени, но не от Bosch: заводы работают — бренд ушёл
Как банан спасает сердце: учёные нашли простой способ снизить давление
Диагноз: ложь. Как один врач превратил медицину в театр абсурда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.