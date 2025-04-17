Этот хрустящий салат прост до гениальности — и невероятно ароматен

Забудьте всё, что вы знали о салате из редиски. Без яиц, без огурцов — только хруст, зелень и неожиданный аромат, который запоминается с первого укуса. Секрет — в можжевеловых ягодах: всего две, но с характером. В паре с жирной сметаной и укропом они превращают привычную закуску в нечто совершенно новое.
2 больших пучка редиски
200 г густой сметаны
1 небольшой пучок укропа
2 ягоды можжевельника
соль, свежемолотый чёрный перец
бородинский или рижский хлеб для подачи
1. Подготовка овощей
Редиску и укроп промойте, обсушите. Срежьте хвостики у редиски. Если ботва свежая — нарежьте немного листьев и оставьте для аромата.
2. Можжевеловая соль
Разотрите ягоды можжевельника с крупной щепоткой соли в ступке. Дайте смеси настояться 15 минут при комнатной температуре.
3. Зелёная основа
Грубые стебли укропа удалите. Остальное — мелко нарежьте. Сложите в миску вместе с ботвой.
4. Хрустящий приём
Каждую редиску слегка раздавите тыльной стороной ножа — чтобы потрескалась, но не развалилась. Разберите руками на крупные кусочки.
5. Сборка салата
Смешайте укроп, можжевеловую соль, сметану и редис. Перемешайте и поставьте в холодильник на 20-30 минут. Подавайте охлаждённым, с ржаными хлебцами.
Оригинальный вкус, пряный аромат и минимализм в ингредиентах — этот салат точно запомнится.
Реди́с — однолетние или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные.
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