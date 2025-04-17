Теплица в плюсе: какие баклажаны дают до 16 кг с метра

2:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Теплица — идеальное место для выращивания баклажанов, особенно в регионах с прохладным летом. Здесь нет сквозняков, стабильный микроклимат и защита от погодных сюрпризов. Главное — выбрать подходящий сорт. Мы собрали 12 лучших: без горечи, устойчивых к болезням и с отличной отдачей.

Фото: flickr.com by Karen and Brad Emerson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Баклажаны

Без горечи и с мягким вкусом

Багира F1

Куст: высокий (до 150 см)

Плоды: овальные, 250-300 г

Вкус: мягкий, без горечи

Особенность: можно выращивать в небольших ёмкостях

Сюрприз

Куст: до 160 см

Плоды: 300-400 г, почти без семян

Вкус: нежный, идеален для запекания

Устойчивость: к жаре и вертициллезу

Бегемот F1

Куст: до 250 см

Плоды: грушевидные, до 350 г

Вкус: кремовая мякоть, сладковатый

Особенность: нужен каркас и подвязка

Суперурожайные гиганты

Соломон

Плоды: до 1 кг

Куст: до 2,5 м

Урожайность: до 16 кг/м²

Устойчивость: вирус табачной мозаики

Илья Муромец

Плоды: 40 см длиной, до 700 г

Куст: до 100 см

Вкус: без горечи, плотная мякоть

Чувствителен к жаре и слабому освещению

Розовый фламинго

Плоды: лиловые, до 450 г

Плюс: долгое плодоношение, отличная лёжкость

Ранние и неприхотливые

Альмалик F1

Куст: до 80 см

Плоды: 250-300 г

Отлично хранится, не горчит

Балагур

Фишка: плоды растут кистями

Вес: до 130 г

Подходит для фаршировки и консервирования

Максик F1

Куст: компактный (до 90 см)

Плоды: до 250 г, без горечи

Особенность: плотная, витаминная мякоть

Для Сибири и Урала

Король рынка F1

Куст: высокий (до 1,5 м)

Плоды: до 350 г, идеально ровные

Устойчив к мозаике и вертициллезу

Мария

Куст: низкий (50-75 см)

Плоды: до 250 г

Минус: не любит жару

Икорный F1

Плоды: до 350 г, грибной аромат

Минус: сбрасывает завязи при экстремальной погоде

При выборе сорта смотрите на сроки созревания, устойчивость, высоту куста и, конечно, вкус. Ищите пометку "для закрытого грунта" — она гарантирует, что баклажан адаптирован к тепличным условиям.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады, представляющий собой сооружение защищённого грунта со светопроницаемым куполом или южной его частью при низком стоянии солнца для выращивания ранней рассады (капусты, томатов, огурцов, декоративных растений, укоренения черенков или доращивания горшочных растений), для последующего высаживания в открытый грунт или полного цикла выращивания той или иной культуры под куполом теплицы.



