Папоротник на даче: как вырастить зелёный уголок, как в лесу

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Папоротники — не просто зелёные кустики, а настоящее украшение тенистого сада. Они добавляют объём, текстуру и атмосферу леса даже на обычной даче. Но чтобы растение прижилось и радовало вас каждый сезон, важно знать, как правильно с ним обращаться.

Фото: creativecommons.org by Björn S, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Папоротник

Какие папоротники выбрать

Для сада подойдут только выносливые виды:

Страусник — самый неприхотливый, живёт почти везде

Щитовник — устойчив к морозам и тенелюбив

Орляк — лесной и агрессивный, требует ограничений

Кочедыжник (обычный и ниппонский) — эффектный, но нуждается в укрытии

Осмунда — изящный и высокий, отлично чувствует себя на юге

Асплениум — декоративен весь сезон

Адиантум и многорядник — для южных регионов, боятся мороза

Как выбрать место

Папоротники не переносят солнце. Сажайте их в полутень или в тени — у дома, в глубине сада, возле пней или в декоративных вазонах. Почва должна быть рыхлой, с перегноем, а дренаж — обязательным. Застой воды им противопоказан, но без полива не выживет ни один сорт.

Правила посадки

Лучшее время — весна или конец лета

Лунка должна быть чуть больше корней

На дно — компост или немного азотистого удобрения

Корни не укорачивайте, просто выпрямите и засыпьте

Полейте обильно

Саженец из леса пересаживают с земляным комом, сразу на постоянное место

Уход — проще некуда

Полив раз в 5–7 дней, в жару — чаще;

Рыхление и мульчирование хвоей, щепой, корой;

Удаление больных листьев;

На зиму укрывают не все сорта — только теплолюбивые;

Удобрения по необходимости, если листья бледнеют.

Размножение

Деление куста весной

Отводки (усики) — прикопать и полить

Выводковые почки — укореняются в торфе или мхе

Уточнения

Папоротникови́дные — отдел сосудистых растений, в который входят как современные папоротники, так и одни из древнейших высших растений, появившихся около 405 млн лет назад в девонском периоде палеозойской эры. Гигантские растения из группы древовидных папоротников во многом определяли облик планеты в конце палеозойской — начале мезозойской эры.





Азо́т (химический символ — N, от лат. Nitrogenium) — химический элемент 15-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы пятой группы, VA) второго периода периодической системы Д. И. Менделеева с атомным номером 7.

