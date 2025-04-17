Папоротник на даче: как вырастить зелёный уголок, как в лесу

Папоротники — не просто зелёные кустики, а настоящее украшение тенистого сада. Они добавляют объём, текстуру и атмосферу леса даже на обычной даче. Но чтобы растение прижилось и радовало вас каждый сезон, важно знать, как правильно с ним обращаться.
Для сада подойдут только выносливые виды:
Страусник — самый неприхотливый, живёт почти везде
Щитовник — устойчив к морозам и тенелюбив
Орляк — лесной и агрессивный, требует ограничений
Кочедыжник (обычный и ниппонский) — эффектный, но нуждается в укрытии
Осмунда — изящный и высокий, отлично чувствует себя на юге
Асплениум — декоративен весь сезон
Адиантум и многорядник — для южных регионов, боятся мороза
Папоротники не переносят солнце. Сажайте их в полутень или в тени — у дома, в глубине сада, возле пней или в декоративных вазонах. Почва должна быть рыхлой, с перегноем, а дренаж — обязательным. Застой воды им противопоказан, но без полива не выживет ни один сорт.
Лучшее время — весна или конец лета
Лунка должна быть чуть больше корней
На дно — компост или немного азотистого удобрения
Корни не укорачивайте, просто выпрямите и засыпьте
Полейте обильно
Саженец из леса пересаживают с земляным комом, сразу на постоянное место
Полив раз в 5–7 дней, в жару — чаще;
Рыхление и мульчирование хвоей, щепой, корой;
Удаление больных листьев;
На зиму укрывают не все сорта — только теплолюбивые;
Удобрения по необходимости, если листья бледнеют.
Деление куста весной
Отводки (усики) — прикопать и полить
Выводковые почки — укореняются в торфе или мхе
Папоротникови́дные — отдел сосудистых растений, в который входят как современные папоротники, так и одни из древнейших высших растений, появившихся около 405 млн лет назад в девонском периоде палеозойской эры. Гигантские растения из группы древовидных папоротников во многом определяли облик планеты в конце палеозойской — начале мезозойской эры.
Азо́т (химический символ — N, от лат. Nitrogenium) — химический элемент 15-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы пятой группы, VA) второго периода периодической системы Д. И. Менделеева с атомным номером 7.
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