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Папоротник на даче: как вырастить зелёный уголок, как в лесу

1:54
Еда

Папоротники — не просто зелёные кустики, а настоящее украшение тенистого сада. Они добавляют объём, текстуру и атмосферу леса даже на обычной даче. Но чтобы растение прижилось и радовало вас каждый сезон, важно знать, как правильно с ним обращаться.

Папоротник
Фото: creativecommons.org by Björn S, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Папоротник

Какие папоротники выбрать

Для сада подойдут только выносливые виды:

  • Страусник — самый неприхотливый, живёт почти везде

  • Щитовник — устойчив к морозам и тенелюбив

  • Орляк — лесной и агрессивный, требует ограничений

  • Кочедыжник (обычный и ниппонский) — эффектный, но нуждается в укрытии

  • Осмунда — изящный и высокий, отлично чувствует себя на юге

  • Асплениум — декоративен весь сезон

  • Адиантум и многорядник — для южных регионов, боятся мороза

Как выбрать место

Папоротники не переносят солнце. Сажайте их в полутень или в тени — у дома, в глубине сада, возле пней или в декоративных вазонах. Почва должна быть рыхлой, с перегноем, а дренаж — обязательным. Застой воды им противопоказан, но без полива не выживет ни один сорт.

Правила посадки

  • Лучшее время — весна или конец лета

  • Лунка должна быть чуть больше корней

  • На дно — компост или немного азотистого удобрения

  • Корни не укорачивайте, просто выпрямите и засыпьте

  • Полейте обильно

  • Саженец из леса пересаживают с земляным комом, сразу на постоянное место

Уход — проще некуда

  • Полив раз в 5–7 дней, в жару — чаще;

  • Рыхление и мульчирование хвоей, щепой, корой;

  • Удаление больных листьев;

  • На зиму укрывают не все сорта — только теплолюбивые;

  • Удобрения по необходимости, если листья бледнеют.

Размножение

  • Деление куста весной

  • Отводки (усики) — прикопать и полить

  • Выводковые почки — укореняются в торфе или мхе

Уточнения

Папоротникови́дные — отдел сосудистых растений, в который входят как современные папоротники, так и одни из древнейших высших растений, появившихся около 405 млн лет назад в девонском периоде палеозойской эры. Гигантские растения из группы древовидных папоротников во многом определяли облик планеты в конце палеозойской — начале мезозойской эры.
 

Азо́т (химический символ — N, от лат. Nitrogenium) — химический элемент 15-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы пятой группы, VA) второго периода периодической системы Д. И. Менделеева с атомным номером 7.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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