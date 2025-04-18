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Эта еда вреднее курения — и вы, скорее всего, едите её каждый день

1:49
Еда

Ваша еда может быть опаснее сигарет. Всё чаще врачи называют ультраобработанные продукты (UPF) не просто вредными, а одной из ведущих причин ранней смерти в мире. Такие продукты вызывают привыкание и поражают организм не хуже табака, алкоголя или даже наркотиков.

Молочные продукты
Фото: commons.wikimedia.org by AshokaJegroo, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Молочные продукты

Что такое ультраобработанная пища

Это не просто "готовая еда". Это продукты, в которых:

  • есть искусственные добавки (ароматизаторы, красители, эмульгаторы, подсластители);

  • используется промышленная переработка, недоступная на домашней кухне;

  • упаковка чаще всего пластиковая;

  • состав — длинный и "химический", с ингредиентами, которые вы не используете в быту.

Классический пример — замороженная пицца, колбасы, сладкие батончики, напитки, снеки и супы в пакетиках.

Почему это опасно

Доктор Крис из подкаста The CEO's Diary утверждает: ультраобработанная еда уже обогнала курение как фактор риска преждевременной смерти.

По данным за 2024 год, её регулярное потребление связано с:

  • ожирением,

  • диабетом,

  • болезнями сердца,

  • желудочно-кишечными расстройствами,

  • депрессией и тревожными состояниями.

Более того, UPF-продукты вызывают пищевую зависимость, сравнимую с никотиновой. Это объясняет, почему отказаться от них так сложно, сообщает Медпульс.

Как сократить потребление

  1. Читайте состав: чем короче и понятнее список ингредиентов — тем лучше.

  2. Переходите постепенно: убирайте по 1-2 UPF-продукта в неделю, заменяя их натуральными.

  3. Готовьте сами: это единственный способ точно знать, что вы едите.

Уточнения

Пи́ща (еда́) — то, что едят, чем питаются; любое вещество, пригодное для еды и питья живым организмам для пополнения запасов энергии и необходимых составляющих для нормального течения химических реакций обмена веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и микроэлементов.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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