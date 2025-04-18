Эта еда вреднее курения — и вы, скорее всего, едите её каждый день

Ваша еда может быть опаснее сигарет. Всё чаще врачи называют ультраобработанные продукты (UPF) не просто вредными, а одной из ведущих причин ранней смерти в мире. Такие продукты вызывают привыкание и поражают организм не хуже табака, алкоголя или даже наркотиков.
Это не просто "готовая еда". Это продукты, в которых:
есть искусственные добавки (ароматизаторы, красители, эмульгаторы, подсластители);
используется промышленная переработка, недоступная на домашней кухне;
упаковка чаще всего пластиковая;
состав — длинный и "химический", с ингредиентами, которые вы не используете в быту.
Классический пример — замороженная пицца, колбасы, сладкие батончики, напитки, снеки и супы в пакетиках.
Доктор Крис из подкаста The CEO's Diary утверждает: ультраобработанная еда уже обогнала курение как фактор риска преждевременной смерти.
По данным за 2024 год, её регулярное потребление связано с:
ожирением,
диабетом,
болезнями сердца,
желудочно-кишечными расстройствами,
депрессией и тревожными состояниями.
Более того, UPF-продукты вызывают пищевую зависимость, сравнимую с никотиновой. Это объясняет, почему отказаться от них так сложно, сообщает Медпульс.
Читайте состав: чем короче и понятнее список ингредиентов — тем лучше.
Переходите постепенно: убирайте по 1-2 UPF-продукта в неделю, заменяя их натуральными.
Готовьте сами: это единственный способ точно знать, что вы едите.
Пи́ща (еда́) — то, что едят, чем питаются; любое вещество, пригодное для еды и питья живым организмам для пополнения запасов энергии и необходимых составляющих для нормального течения химических реакций обмена веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и микроэлементов.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.