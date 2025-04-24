Маленький вес — сухая мякоть: что не так с помело на прилавке

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Он крупный, сочный и с ярким ароматом — помело уже не редкость на прилавках. И это радует: минимум калорий, максимум витаминов и огромная порция вкуса. Но часто бывает так: купил — а внутри кислое и сухое. Чтобы больше не разочаровываться, нужно знать пару хитростей выбора.

Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain помело

Какие сорта бывают

На полках магазинов можно встретить:

Khao horn — зелёно-жёлтые, с лёгкой горчинкой

Khao paen — приплюснутые, зелёные, по вкусу напоминают грейпфрут

Khao namphung и Khao phuang — формы груши, сладкие, вторые почти без косточек

Thongdi — небольшие и тёмно-зелёные, но самые сладкие

Banpeiyu — классический сорт: кисло-сладкий, светло-жёлтый, крупный

Как выбрать спелый фрукт

Вот на что стоит обратить внимание:

Кожура — гладкая, без вмятин и трещин. Если сильно блестит — скорее всего, обработана химией. Цвет — равномерный: зелёный, жёлтый или с розовинкой. Пятна — сигнал, что фрукт недозрел или начал портиться. Вес — чем тяжелее при равном размере, тем сочнее. Лёгкий — значит, сухой внутри. Форма — крупные, правильные, слегка "пухлые" плоды чаще оказываются зрелыми. Запах — приятный цитрусовый аромат — лучший индикатор спелости. Без запаха? Плод ещё зелёный.

Минимальный вес хорошего помело — 1 кг. Только такие плоды успевают дозреть на дереве, а не в контейнере по пути к вам.

Уточнения

Поме́ло — вид растений из рода Цитрус; так же называют и плоды этого растения.



