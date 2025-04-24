Сыр для торта: творожный, сливочный или маскарпоне? Всё проще, чем кажется

2:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы хоть раз пытались приготовить торт с "крем-чизом", скорее всего, стояли у полки с сырами и не знали, что взять: творожный? сливочный? маскарпоне? А может, это всё одно и то же? Спойлер: не совсем.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Сливочный сыр

С чего началась путаница

Когда в русскоязычном интернете появились первые рецепты тортов с крем-чизом, никто не перевёл название. Потом кто-то назвал его сливочным сыром, потом — творожным. Так что теперь в магазине можно встретить одно и то же под разными именами.

Так что же на самом деле

По ГОСТу "творожный сыр" — это и есть cream cheese. Делают его из молока и сливок, без созревания, с пастеризацией и добавлением стабилизаторов — чтобы не расслаивался и не портилась текстура. Тот самый, которым выравнивают торты.

А вот настоящий сливочный сыр — это маскарпоне. Его делают только из сливок, без соли и без стабилизаторов. Он нежный, сладковатый и идеально гладкий. Но стоит дороже и ведёт себя иначе в кремах.

Какой сыр брать для торта

Для выравнивания: берите плотный творожный сыр (cream cheese) и взбивайте с маслом и сахарной пудрой. Крем получится гладким, стабильным и не "поплывёт".

Для начинки: взбейте сыр со сливками (от 30%) — будет нежно, но держит форму.

Для рулета или капкейков: можно использовать маскарпоне — он легче и вкуснее, но менее устойчив.

Хочется шоколада? Добавьте растопленный шоколад — крем станет плотнее и ароматнее. Или сделайте ганаш на шоколаде и сливках, а потом смешайте с сыром.

На что смотреть в магазине

Состав — ваш ориентир. Чем меньше ингредиентов, тем лучше. И помните: название может быть любым, важно, чтобы внутри был "сыр творожный по технологии мягкого сыра". Остальное — маркетинг.

Уточнения

Маскарпо́не — итальянский сливочный сыр. Происходит из региона Ломбардия. Считается, что впервые его стали делать в области между городками Лоди и Аббиатеграссо к юго-западу от Милана в конце XVI — начале XVII века. Часто используется в приготовлении чизкейков, тирамису и других десертов.



