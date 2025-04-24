Рыба, которую не надо чистить: в чём секрет популярности корюшки

В сезон её ждут, как первые тюльпаны — и так же быстро сметают с прилавков. Корюшка — одна из немногих рыб, у которой есть собственный праздник, фестиваль и целая армия поклонников. Но за что её так любят?
Главная фишка корюшки — аромат. Свежевыловленная рыба пахнет огурцами. Настоящими, хрустящими, как с грядки. Такой запах даёт особое вещество в составе рыбы — триметиламин. Ни у одной другой рыбы он не выражен так ярко.
Корюшка — сезонная, и это делает её особенно желанной. В прибрежных городах вроде Санкт-Петербурга её по-настоящему ждут: ещё с XIX века здесь устраивали ярмарки, где продавали вёдрами. И сейчас, весной, у лотков снова выстраиваются очереди.
Мелкая, с нежным мясом, почти без костей, корюшка идеальна для жарки.
Главное — не усложнять:
Обваляйте рыбку в муке или панировке.
Жарьте в большом количестве масла до хруста.
Посыпьте крупной солью. Всё!
Если хотите разнообразия — запеките её на гриле, добавьте немного лимона, зелени и чеснока. А ещё из неё получается на удивление насыщенная уха.
Самая простая — нет. У мелкой корюшки настолько деликатные внутренности, что при жарке они просто «испаряются». Но если размер позволяет — лучше удалить внутренности и жабры. А голову можно оставить — это часть культа.
Молодой картофель
Хрустящий багет
Соус на основе сметаны, чеснока и зелени
Или просто с лимоном и бокалом белого сухого
(Европе́йская) ко́рюшка или снето́к — вид некрупных лучепёрых рыб семейства корюшковых (Osmeridae). Корюшка — проходная рыба, но у неё имеются и изолированные озёрные популяции. Широко распространена и обладает высокой численностью.
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