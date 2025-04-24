Весна начинается со сморчков: что можно, а что нельзя с ними делать

2:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Сморчки — это не просто грибы. Это гастрономическое событие, за которым охотятся гурманы, шеф-повара и грибники по всему миру. Их вкус трудно спутать с чем-то другим: ореховый, древесный, насыщенно-землистый, особенно у сушёных. И при этом они по-прежнему остаются загадкой — до конца не изучены и даже почти не поддаются искусственному выращиванию.

Фото: Own work by TOMMES-WIKI, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сморчки

Почему сморчки — деликатес

Эти губчатые красавцы с конусовидной шляпкой первыми появляются после зимы — иногда буквально на пепелищах. Найти их сложно, сохранить — ещё труднее. В супермаркете килограмм стоит от 1300 рублей, и это по праву: вкус сморчков сравнивают с трюфелями, а готовят их лучшие повара мира.

Съедобные, но с оговорками

Сморчки нельзя есть сырыми — они могут содержать токсины. Только тщательная термообработка делает их безопасными. Специалисты предупреждают: запивать блюда из сморчков алкоголем — риск, особенно если грибы сомнительного происхождения.

Как готовить — и не испортить

Перед готовкой сморчки нужно вымочить и хорошо промыть: их губчатая структура собирает грязь, как губка. Готовить — только порциями, не перегружая сковороду. Лучшее сочетание — с маслом, сливками, лапшой из гречневой муки, рисом или мясом. А вот суп из них — сомнительное решение: аромат исчезает.

Можно ли хранить? Да, но с нюансами

Свежие — до 5 дней в бумажном пакете

Сушёные — до года в тёмном, сухом месте

Замороженные — пригодны для пюре, но теряют текстуру

Факты, которые вас удивят

Сморчки существуют с эпохи динозавров

В Бойн-Сити (США) проводится ежегодный фестиваль сморчков

Чем темнее шляпка — тем насыщеннее вкус

Они растут даже на месте лесных пожаров

Их до сих пор сложно культивировать, несмотря на все усилия Китая и США

Уточнения

Сморчо́к — род грибов семейства Сморчковые. В ряде русскоязычных источников описывается как бабура.

