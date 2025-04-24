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Весна начинается со сморчков: что можно, а что нельзя с ними делать

2:02
Еда

Сморчки — это не просто грибы. Это гастрономическое событие, за которым охотятся гурманы, шеф-повара и грибники по всему миру. Их вкус трудно спутать с чем-то другим: ореховый, древесный, насыщенно-землистый, особенно у сушёных. И при этом они по-прежнему остаются загадкой — до конца не изучены и даже почти не поддаются искусственному выращиванию.

Сморчки
Фото: Own work by TOMMES-WIKI, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сморчки

Почему сморчки — деликатес

Эти губчатые красавцы с конусовидной шляпкой первыми появляются после зимы — иногда буквально на пепелищах. Найти их сложно, сохранить — ещё труднее. В супермаркете килограмм стоит от 1300 рублей, и это по праву: вкус сморчков сравнивают с трюфелями, а готовят их лучшие повара мира.

Съедобные, но с оговорками

Сморчки нельзя есть сырыми — они могут содержать токсины. Только тщательная термообработка делает их безопасными. Специалисты предупреждают: запивать блюда из сморчков алкоголем — риск, особенно если грибы сомнительного происхождения.

Как готовить — и не испортить

Перед готовкой сморчки нужно вымочить и хорошо промыть: их губчатая структура собирает грязь, как губка. Готовить — только порциями, не перегружая сковороду. Лучшее сочетание — с маслом, сливками, лапшой из гречневой муки, рисом или мясом. А вот суп из них — сомнительное решение: аромат исчезает.

Можно ли хранить? Да, но с нюансами

  • Свежие — до 5 дней в бумажном пакете

  • Сушёные — до года в тёмном, сухом месте

  • Замороженные — пригодны для пюре, но теряют текстуру

Факты, которые вас удивят

  • Сморчки существуют с эпохи динозавров

  • В Бойн-Сити (США) проводится ежегодный фестиваль сморчков

  • Чем темнее шляпка — тем насыщеннее вкус

  • Они растут даже на месте лесных пожаров

  • Их до сих пор сложно культивировать, несмотря на все усилия Китая и США

Уточнения

Сморчо́к — род грибов семейства Сморчковые. В ряде русскоязычных источников описывается как бабура.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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