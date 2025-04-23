Вино, которое прокисло за 10 минут: виновата не бутылка

Белое вино любят за его лёгкость, свежесть и тонкий аромат. Но одна распространённая ошибка способна быстро лишить его этих качеств. И да — это вовсе не связано с выбором марки или сорта.
Всё дело в том, как вы его пьёте.
Белое вино нужно пить охлаждённым. Только так оно раскрывается — с мягкой кислинкой, лёгкими фруктовыми нотками и тонким ароматом. Но стоит бокалу постоять на жаре или в душной комнате, как вино начинает «сдаваться»: уходит лёгкость, появляется резкость, и даже может появиться уксусный привкус.
Именно поэтому знатоки советуют не наливать сразу полный бокал. Лучше немного — и сразу пить. Температура играет ключевую роль, и даже пара лишних минут могут всё испортить.
Выбирайте не высокий винный бокал, а небольшой, округлый. Чем меньше площадь контакта с воздухом, тем дольше вино сохраняет нужную температуру и вкус.
Белое вино с рыбой — классика, но не догма. К белой рыбе отлично подойдёт бокал игристого. А если вы заказали тунец или лосось — попробуйте светлое красное или розовое. Вкус удивит.
Мораль? Не давайте вину нагреться. Пейте правильно — и оно раскроется так, как было задумано виноделом.
Белое вино — вино наиболее светлого оттенка, изготавливаемое из винограда любого цвета (белого, чёрного, розового) при условии ферментации в отсутствие кожицы винограда.
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