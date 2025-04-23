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Вино, которое прокисло за 10 минут: виновата не бутылка

1:30
Еда

Белое вино любят за его лёгкость, свежесть и тонкий аромат. Но одна распространённая ошибка способна быстро лишить его этих качеств. И да — это вовсе не связано с выбором марки или сорта.

вино
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
вино

Всё дело в том, как вы его пьёте.

Охлаждённое — значит вкусное

Белое вино нужно пить охлаждённым. Только так оно раскрывается — с мягкой кислинкой, лёгкими фруктовыми нотками и тонким ароматом. Но стоит бокалу постоять на жаре или в душной комнате, как вино начинает «сдаваться»: уходит лёгкость, появляется резкость, и даже может появиться уксусный привкус.

Именно поэтому знатоки советуют не наливать сразу полный бокал. Лучше немного — и сразу пить. Температура играет ключевую роль, и даже пара лишних минут могут всё испортить.

Размер имеет значение

Выбирайте не высокий винный бокал, а небольшой, округлый. Чем меньше площадь контакта с воздухом, тем дольше вино сохраняет нужную температуру и вкус.

А с чем пить? Не только с рыбой

Белое вино с рыбой — классика, но не догма. К белой рыбе отлично подойдёт бокал игристого. А если вы заказали тунец или лосось — попробуйте светлое красное или розовое. Вкус удивит.

Мораль? Не давайте вину нагреться. Пейте правильно — и оно раскроется так, как было задумано виноделом.

Уточнения

Белое вино — вино наиболее светлого оттенка, изготавливаемое из винограда любого цвета (белого, чёрного, розового) при условии ферментации в отсутствие кожицы винограда. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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