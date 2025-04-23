Как итальянки делают идеальную лазанью: соус внизу, ножницы в руке

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Кажется, что приготовить лазанью несложно: слоями уложить пасту, соус, начинку — и в духовку. Но даже одно незначительное упущение может всё испортить. Вместо слоёного удовольствия — прилипшее дно и твёрдые края.

Фото: Freepik by maniacvector is licensed under Рublic domain лазанья

Креативный директор ресторана Pasta Sisters в Лос-Анджелесе Джорджи Синатра раскрыла два простых, но гениальных секрета, которые передаются в её семье из поколения в поколение.

Первый секрет — всё начинается с соуса

Перед тем как выкладывать листы лазаньи, обязательно смажьте дно формы соусом. Не "капелька для вида", а полноценный слой. Почему это важно? Если этого не сделать, паста прилипнет. И при попытке достать кусок — нижний слой останется в форме, потеряв до 30% блюда. Это не просто неудобно — это обидно.

Второй секрет — вооружитесь ножницами

Нет, это не шутка. Джорджи советует подрезать уголки листов лазаньи ножницами, чтобы они точно вписывались в форму. В чём логика? Всё гениальное — просто: углы, торчащие над уровнем соуса, пересыхают в духовке и становятся жёсткими, как печенье. Их потом не прожуёшь — и вкусное блюдо превращается в игру "найди, что съедобно".

Итальянцы не делают случайных движений на кухне. Каждый их лайфхак — это результат ошибок и наблюдений. А лазанья — уж точно не то блюдо, в котором хочется ошибаться.

Уточнения

Лаза́нья — макаронное изделие, тонкий лист теста в форме квадрата или прямоугольника, а также блюдо итальянской кухни, традиционно приготовляемое из тонких листов теста (собственно и называющихся лазанья) со слоями различной начинки. По-итальянски блюдо, в отличие от используемых для него макаронных изделий, может называться лаза́нья аль фо́рно.



