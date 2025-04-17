Почему еда в столовой СССР была вкуснее, чем в ресторане у шеф-повара

2:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Сегодня модные рестораны с авторской кухней предлагают блюда с замысловатыми названиями, пенами, муссами и каплями соусов на огромной тарелке.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Столовая

Всё красиво, но не всегда вкусно и сытно. А вот в советской столовой было просто, понятно и очень по-домашнему. Почему же многие до сих пор с ностальгией вспоминают именно ту еду, а не современные деликатесы?

Простота = вкус

Советская столовая не старалась удивить. Там готовили по ГОСТу: гречка, картофельное пюре, гуляш, тефтели, котлеты — всё просто и по понятной технологии. Но именно в этой простоте и кроется секрет: натуральные продукты, чёткие пропорции, проверенные рецепты.

Готовили с душой (и за идею)

Многие повара в советских столовых были настоящими мастерами своего дела. Да, работали за зарплату, но с уважением к профессии. Их цель была — накормить людей вкусно и сытно, а не выдать "инстаграмное" блюдо с микрозеленью.

ГОСТ — гарант качества

Если в меню была котлета, то ты знал, из чего она. Всё было строго по рецептуре: ни больше, ни меньше. Никакой импровизации — и в этом была стабильность вкуса.

Настоящий вкус детства

Ностальгия играет свою роль. Многим вкус из столовки напоминает детство, бабушку, пионерлагерь или школьную перемену. Это еда не только для желудка, но и для души.

Еда для людей, а не для понтов

Советская столовая кормила рабочих, студентов, учителей, врачей. Там не было пафоса — зато были щедрые порции, сытные блюда и ощущение, что тебя просто накормили, а не развели на чек.

Еда из советской столовой — это не про изыск, а про честность, душу и настоящий вкус. Возможно, она не претендовала на звёзды Мишлен, но точно попадала в самое сердце. И, кажется, до сих пор остаётся эталоном для тех, кто ценит еду за суть, а не за внешний вид.